توبا بويوكوستن تثير الجدل بعد تغيير ملامحها.. هل أجرت عملية تجميل؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة بخبر وفاة النجمة التركية الشهيرة "توبا بويوكوستن" بحادث سير، ولكن ما لبثت ان نفت هذه الشائعات وأكّدت بأنها تعمل في الوقت الحالي للتحضير لعمل جديد.

توبا بويوكوستن تثير الجدل بتغيير ملامحها

وأثارت النجمة التركية "توبا بويوكوستن" الجدل بين الجمهور والمتابعين بعد ان نشرت صورتها الاخيرة والتي ظهرت فيها بتغيير كبير في ملامحها.

وبالرغم من ان توبا بويوكوستن قد صرّحت خلال وقت سابق بأنها ترفض اجراء أي تعديل على شكلها إلا ان الجمهور أكّد بأن توبا ربما خضعت لفيلر وتجمييل في وجهها حيث انه من الواضح وجود اختلاف كبير في ملامحها

توبا بويوكوستن تحتفل في عيد ميلادها

وتحتفل الفنانة التركية الشهيرة اليوم 5 يوليو في عيد ميلادها الـ 40، وتحظى الفنانة التركية بشهرة واسعة في تركيا والوطن العربي، واشتهرت توبا عربيًا من خلال شخصية لميس التي قدمتها في مسلسل سنوات الضياع وهو من اول الأعمال التي تم دبلجتها في الوطن العربي إلى اللهجة السورية

تزوجت الفنانة التركية في 28 يوليو 2011 من الممثل التركي الشهير أونور صايلاك، وأُقيم حفل الزفاف في العاصمة الفرنسية باريس. وأنجبت منه بنتين توأم توبراك ومايا في 19 يناير 2012.

انفصل الثنائي في 5 يونيو 2017، ودخلت بعدها في علاقة مع رجل الأعمال التركي اموت افيرجان الذي يصغرها بسنوات، الا انها انفصلت عنه قبل مدة وتحديدًا في فترة كورونا حيث اختارت توبا ان تبقى مع ابنتيها في فترة الحجر الصحي

توبا بويوكوستن تروّج لمسلسلها الجديد

نشرت النجمة التركية "توبا بويوكوستن" مقطع فيديو لطيف لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وهي ترقص بشكل رائع وكتبت: "الشمس مشرقة والطقس جميل وكلما شعرت بهذا الشيء استمر في اللحظة".

وكانت قد أعلنت خلال وقت سابق أنها تستعدّ لتصوير مسلسلها الجديد والذي سيعرض على منصة "نيتفليكس" الالكترونية خلال الأشهر المقبلة.