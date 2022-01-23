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توبا بويوكوستن تثير شائعات ارتباطها بمراد بوز .. والدليل مقطع فيديو

منشور 23 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:49
توبا بويوكوستن ومراد بوز
توبا بويوكوستن ومراد بوز

تصدّرت النجمة التركية "توبا بويوكستون" وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن أثارت الجدل بصورة نشرتها حول علاقتها مع النجم مراد بوز.

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توبا  بويوكستون تثير شائعات علاقتها بمراد بوز

نشرت توبا بويوكستون صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها بشكل عفوي ولطيف مع النجم مراد بوز وصديقهما.

وكانت توبا تحاول وضع أحمر الشفاه بينما كان مراد بوز يحاول اضحاكها باستمرار، حيث أثار هذا الوضع جدل كبير بين المتابعين الذين اعتبروا وجود علاقة رومانسية بين توبا ومراد.

حقيقة وجود علاقة رومانسية بين توبا بويوكستون ومراد بوز

بعد أن نشرت توبا مقطع الفيديو المثير للجدل حول وجود علاقة بينها وبين مراد بوز، أعاد عدد كبير من المتابعين إعادة نشر الصورة التي جمعتهما في السابق، حيث طالب المعجبين الثنائي بالخروج والتحدّث حول علاقتهما.

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وبدات الشائعات بالظهور قبل حوالي أربعة أشهر وذلك بعد ان تداول المتابعون صورة للثنائي بقارب في البحر، إلا ان توبا نفت وجود أي علاقة بينهما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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آخر أعمال توبا بويوكستون

كانت النجمة التركية توبا بويوكستون قد شاركت في مسلسل "ابنة السفير" والذي عرض على شاهد وذلك بعد انفصال النجمة نسليهان أتاغول عنه بسبب وعكة صحية.

كلمات دالة:توبا بويوكستوناخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرمراد بوز

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