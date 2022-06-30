توبا بويوكوستن تطلّ على جمهورها بعمل جديد.. وهذا تفاصيله!

انتشرت مؤخرًا شائعة غريبة وصادمة حول وفاة الفنانة التركيوة الشهيرة "توبا بويوكوستن" في حادث سير، وأثارت هذه الشائعة قلق جمهور الفنانة التركية الواسع في تركيا والوطن العربي بشكل خاص

ولكن يبدو واضحاً بان توبا استطاعت الردّ على هذه الشئعات من خلال اعلانها عن استعدادها لمسلسلها الجديد Another Self والذي سيصدر على منصة "نيتفليكس" الالكترونية قريبًا

تفاصيل مسلسل توبا بويوكوستن الجديد

كشفت وسائل اعلام تركية يوم الجمعة الماضية بان النجمة التركية الشهيرة "توبا بويوكوستن" تعاقدت مع إحدى شركات الانتاج الشهيرة وذلك لأداء دور البطولة في مسلسلها الجديد Another Self .

وسيبدأ عرض المسلسل التركي الجديد على منصة نيتفليكس الالكترونية في 28 تموز من الشهر القادم، كما سيشاركها دور البطولة النجم الشهير "مراد بوز".

وتدور قصة المسلسل حول ثلاث صديقات في المدرسة تسير حياتهم على ما يرام ولكن تصاب واحدة من هذه الصديقات الثلاث بمرض السرطان لتخوض الصديقات الثلاثة العديد من التجارب وتنقلب حياتهن رأسًا على عقب.

شائعات وفاة توبا بويونوكستن

أثيرت شائعات حول وفاة النجمة التركية الشهيرة "توبا بويونوكستن" في حادث سير مروّع في مدينة اسطنبول حيث ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذا الخبر.

ولكن تبيّن فيما بعد بأن هذا الأمر مجرّد شائعات وان توبا تحضّر في الوقت الحالي لمسلسلها الجديد، واللافت ان البعض كشف أن هذه الشائعة تنتشر تقريبًا في كل عام، وأن هناك فيديو لجنازة الفنانة التركية وان الخبر في كل مرة ينتشر بها يحصد ضجة كبيرة جدًا

توبا بويونوكستن وشهرتها في الوطن العربي

تحظى الفنانة التركية بشهرة كبيرة في الوطن العربي حيث تعرف باسم لميس وهي اسم الشخصية التي قدمتها في المسلسل الشهير سنوات الضياع التي كانت واحدة من ابطاله وهو من اوائل الاعمال التركية التي تم دبلجتها إلى اللهجة السورية وقام بدبلجة صوت الفنانة التركية حينها الفنانة السورية اناهيد فياض والتي قدمت شخصية دلال في باب الحارة بالاجزاء الأولى من العمل

وتوالت لاحقًا اعمال الفنانة التركية التي تعتبر واحدة من ابرز نجوم تركيا الذين يملكون قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي