جاريد ليتو حاول إيقاف فيلم Joker ومنع خواكين فيليبس من أخذ الدور.. هذا ما فعله!

حقق فيلم Joker نجاحًا ساحقًا في شباك التذاكر منذ عرضه في دور السينما حول العالم، لكن يزعم أن النجم "جاريد ليتو" انزعج لمنح شركة "Warners Bros" الضوء الأخضر لمخرج الأفلام السينمائي "تود فيليبس" لتصوير الفيلم مع الممثل الأمريكي "خواكين فيليبس".

أفاد تقرير نشره موقع "هوليوود ريبورترز" أن "جاريد ليتو"، الذي لعب شخصية "جوكر" في فيلم "Suicide Squad"، انزعج عندما اختارت شركة "وورنر بروس" الممثل الأمريكي "خواكين فينيكس" بدلًا منه لأداء الدور.

ويشار أن "ليتو" لم يشتكِ من العمل بحد ذاته، بل طلب من مديرأعماله "إيرفينج آزوف" الاتصال برئيس الشركة الأم لـ Warners للوصول إلى طريقة لإيقاف الفيلم وقتله، وخاصة أن "آزوف" هو نفس وكيل أعمال المخرج "تود فيليبس".

ونفى متحدثون باسم النجم الوقائع الزائفة، بينما رفض "آزوف" الإدلاء بأي تعليق، رغم أنه توقف عن العمل مع "ليتو" منذ الحادثة.

ويذكر أن "ليتو" (47 عامًا)، الذي لعب دور سيد الجريمة في فيلم Suicide Squad لعام 2016، يعتقد أن شركة Warners خدعته بالوعود الكاذبة بشان تفرده بشخصية "جوكر" في فيلم مستقل، فقد عمل جاهدًا على مدار أشهر لتأدية الدور بمثالية ابتداءً من الشكل والبنية الجسدية، نهاية بالحركات التعبيرية المُخيفة، حتى أنه كان يروِّع زملائه في العمل من بينهم "مارغوت روبي".

ومن سخرية القدر، اعتقدت الشركة أن مشروع "فيليبس" سيكون فيلمًا صغيرًا من بطولة "جواكين"، ومنحته الموافقة المسبقة على مضض بميزانية ضئيلة، فقد شعرت بالقلق إزاء أحداثه وأجواءه المُظلمة.

وبالرغم من هذه المشكلة ألا أن ليتو لايزال يعمل مع Warner Bros، فى فيلمه الجديد Little Things الذى يقوم ببطولته جنبا إلى جنب مع رامى مالك، ودينزل واشنطن.

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