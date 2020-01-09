جاستن بيبر ليس الوحيد.. مشاهير كشفوا إصابتهم بداء لايم من بينهم عائلة حديد

كشف النجم الأمريكي "جاستن بيبر" عن صراعه مع مرض لايم بعد تعرضه للانتقاد لشكله متهمين إياه بتعاطي المخدرات.

وردًا على انتقاداتهم لما آل إليه شكله، نشر منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام" يكشف من خلاله عن معاناته مع مرض لايم وهو مرض بكتيري يصيب الجسم من لدغة حشرة كما أنه يعاني أيضاً من مرض أحادي يسببه فيروس إبشتاين-بار وهو جزء من عائلة فيروس الهيربس.

وأظهر العديد من النجوم دعمهم ومؤازتهم له من بينهم عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد"، والمغنية الشهيرة "آفريل لافين"، وغيرهم الكثير.

ولا يعتبر "بيبر" النجم الوحيد الذي يعاني مع المرض، وهنا نستعرض قائمة بالنجوم المصابين بهذا المرض:

1. بيلا حديد

بالعودة لعام 2016، كشف عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" عن إصابتها بمرض لايم عبر منشور شاركته متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت: "أعاني من مرض لايم المزمن منذ عامين، وهذا يمنعني من ركوب الخيل، وممارسة عملي، والتمتع بحياتي كما أرغب.. أنت يا أمي الوحيدة التي باستطاعتها تصديقي وتفهم معاناتي".

يذكر أن "يولندا حديد"، والدة "بيلا"، وشقيقها الأصغر "أنور حديد"، الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، مصابان أيضاً بداء لايم المزمن .











2. أفريل لافين

بالعودة إلى عام 2015، كشفت المغنية الشهيرة إصابتها بمرض لايم في لقاء لها مع مجلة "بيبول"، وصرَّحت: "لم يكن لدي أدنى فكرة قرصة حشرة بإمكانها فعل ذلك.. كنت طريحة الفراش لخمسة أشهر."

وفي عام 2019، أشارت أن المرض منحها هدفًا للعيش من أجله، إذ تمتلك جمعية خيرية لجمع التبرعات لصالح المصابين بهذا المرض، كما علَّمها الصبر، وقالت: "عندما تمر بشيء كهذا، فأنت تدرك مدى استيفاء الأشياء البسيطة - أشياء يمكنني القيام بها بعد الآن ، مثل القدرة على الاستيقاظ في الصباح والذهاب إلى المطبخ والاستيلاء على فنجان من القهوة.. لقد علَّمني الصبر، وأن أكون أكثر حضورًا. كان هذا درسًا جميلًا ".

3. شانيا توين

باعتبارها أسطورة في عالم الموسيقى الريفية، أبقت "توين" مشاكلها الصوتية طي الكتمان كي لا تقلق معجبيها، إذ تعرَّض صوتها لخلل في النطق بسبب إصابتها بمرض لايم، وقالت: "خفت جدًا في حال لم أتمكن من الغناء مجددًا.. لقد مررت بتلك الفترة، لكنني وجدت طريقًا، عثرت على طريقة للقيام بذلك. "

4. أليك بالدوين

تحدَّثت النجم الأمريكي بمنتهى الصراحة عن معاناته مع المرض حينما ترأَّس حفل Bay Area Lyme Foundation عام 2017، وقال: "اعتقد حقًا أنها النهاية، لن أتمكن من البقاء على قيد الحياة.. كنت وحيدًا، لم أكن متزوجًا، بل مُطلَّقًا من زوجتي الأولى".

وأضاف: "كنت مُستلقيًا على سريري أفكر بموتي بسبب المرض، تمنيت تواجد فردًا إلى جانبي."

5. بين ستيلر

شُخص النجم العالمي بمرض لايم عام 2010، إذ شعر أنه أصيب بالمرض خلال رحلة له إلى جزيرة نانتوكيت.