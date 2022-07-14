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جاستين بيبر يستمتع بإجازة صيفية على الشاطىء.. هل تعافى من مرضه؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 14 تمّوز / يوليو 2022 - 09:24
جاستين بيبر وهايلي بيبر
جاستين بيبر وهايلي بيبر

أثار النجم العالمي "جاستين بيبر" قلق الجمهور بعد أن كشف من خلال فيديو نشره عبر حساباته في السوشال ميديا عن إصابته بمتلازمة الأعصاب والشلل "رامزي هانت" والتي تسببت له بشلل في الوجه مما قد يؤثر على مشواره الفني والغنائي.

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جاستين بيبر يستمتع بإجازته الصيفية

التقطت عدسات الكاميرا صورة خاصة للنجم العالمي الشهير وهو يستمتع بإجازته الصيفية على أحد الشواطئ رفقة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة "هايلي بيبر".

وظهر النجم الكندي وهو  يستمتع بأشعة الشمس عاري الصدر ويرتدي شورت باللون الأسود بينما كانت هايلي ترتدي ملابس سباحة مكونة من قطعة واحدة باللون الأزرق.

ويبدو واضحاً بأن النجم الكندي قد تعافى من مرضه وبدا بحالة صحية ومعنوية عالية حيث ظهر وهو يحتضن هايلي على الشاطئ، وفي صورة أخرى وظهر الثنائي هما مستلقيان بجانب بعضهما البعض.

وأكّدت مصادر مقرّبة بان النجم العالمي تعالج بالكامل من إصابته بالمرض وذلك بعد أن التزم بالعلاج والتمارين الطبيعية للوجه، ولكنه لم يحدد موعد عودته للفن بعد واستكمال جولته الغنائية التي قام بالغائها بسبب مرضه

جاستن بيبر

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جاستين بيبر يعلن إصابته بمتلازمة رامزي هانت

أعلن النجم العالمي في وقت سابق عن إصابته بمرض متلازمة رامزي هانت والذي أدى  إلى شلل في أعصاب وجهه وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "إنستغرام".

وعلى إثر إصابته بالمرض قام جاستين بيبر بتأجيل جولته الغنائية حيث اعتذر لجمهوره وأكّد بأنه لا يستطيع القيام بالعروض الغنائية خلال إصابته.

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