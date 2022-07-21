جاستين بيبر مصمم على مواصلة جولته الغنائية.. إليك التفاصيل

أعلن المغني الهوليوودي الشهير "جاستين بيبر" عن تأجيله لجولته الغنائية الكبيرة وذلك بعد ان كشف أنه مصاب بمتلازمة "رامسي هانت" والتي سببت له شلل في الوجه خلال الأشهر الماضية.

ويبدو واضحاً بان النجم الكندي تماثل للشفاء بشكل واضح، حيث أنه فاجأ جمهوره بأنه سيستأنف حفلاته الغنائية وجولته الضخمة بدءاً من آخر الشهر الحالي.

جاستين بيبر يستأنف جولته الغنائية

أعلن وكيل أعمال مغني البوب "جاستين بيبر" بأنه النجم العالمي يعتزم مواصلة جولته الغنائية والتي تُعرف باسم "Justice.

كما أكّد وكيل أعماله بأن جاستين بيبر سيعتزم مواصلة جولته الغنائية والتي تم تحديد ما يقارب 75 موعد لها، حيث سيكون هناك أداء غنائي في مهرجان لوكا الصيفي في ايطاليا ثم سيتجه نحو أوروبا في أغسطس الى أميركا الجنوبية في سبتمبر.

تفاصيل الحفلات القادمة لجاستين بيبر

بالرغم من ان المغني العالمي جاستين بيبر لم يكشف عن تفاصيل حفلاته الغنائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه أعلن عنها من خلال موقعه عبر الانترنت وستستمر جولاته الغنائية في جنوب افريقيا والشرق الأوسط وآسيا واستراليا قبل أن تعود الى أوروبا في شهر أغسطس المقبل

وولم يتم الكشف حتى الآن حول تواريخ جولته الغنائية في أميركا الشمالية، إلا أنه من المحتمل أن يعيد جدولته في الربيع المقبل.

وآثار هذا الخبر حماسة الجمهور بشكل كبير، معبرين عن سعادتهم لتحسن الحالة الصحية للفنان العالمي وعودته لجمهوره من خلال جولته الغنائية