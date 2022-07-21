جاستين بيبر مصمم على مواصلة جولته الغنائية.. إليك التفاصيل

أعلن المغني الهوليوودي الشهير "جاستين بيبر" عن تأجيله لجولته الغنائية الكبيرة وذلك بعد ان كشف أنه مصاب بمتلازمة "رامسي هانت" والتي سببت له شلل في الوجه خلال الأشهر الماضية.
ويبدو واضحاً بان النجم الكندي تماثل للشفاء بشكل واضح، حيث أنه فاجأ جمهوره بأنه سيستأنف حفلاته الغنائية وجولته الضخمة بدءاً من آخر الشهر الحالي.
جاستين بيبر يستأنف جولته الغنائية
أعلن وكيل أعمال مغني البوب "جاستين بيبر" بأنه النجم العالمي يعتزم مواصلة جولته الغنائية والتي تُعرف باسم "Justice.
كما أكّد وكيل أعماله بأن جاستين بيبر سيعتزم مواصلة جولته الغنائية والتي تم تحديد ما يقارب 75 موعد لها، حيث سيكون هناك أداء غنائي في مهرجان لوكا الصيفي في ايطاليا ثم سيتجه نحو أوروبا في أغسطس الى أميركا الجنوبية في سبتمبر.
Justin Bieber RESUMES WORLD TOUR!!! Starting a run of European festivals in Italy on 31st July, then continue across South America, South Africa, The Middle East, Asia, Australia & New Zealand then back to Europe in 2023. Details of postponed U.S shows coming soon! 🤩 pic.twitter.com/L4oapOcMxo— AEG Presents UK (@AEG_Presents) July 19, 2022
تفاصيل الحفلات القادمة لجاستين بيبر
بالرغم من ان المغني العالمي جاستين بيبر لم يكشف عن تفاصيل حفلاته الغنائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه أعلن عنها من خلال موقعه عبر الانترنت وستستمر جولاته الغنائية في جنوب افريقيا والشرق الأوسط وآسيا واستراليا قبل أن تعود الى أوروبا في شهر أغسطس المقبل
وولم يتم الكشف حتى الآن حول تواريخ جولته الغنائية في أميركا الشمالية، إلا أنه من المحتمل أن يعيد جدولته في الربيع المقبل.
وآثار هذا الخبر حماسة الجمهور بشكل كبير، معبرين عن سعادتهم لتحسن الحالة الصحية للفنان العالمي وعودته لجمهوره من خلال جولته الغنائية