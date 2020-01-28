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جاستين بيبر يعلن عن اسم ألبومه الجديد.. وهذا موعد إصداره!

منشور 28 كانون الثّاني / يناير 2020 - 10:49
جاستين بيبر
جاستين بيبر

أعلن النجم "جاستين بيبر" عن صدور أول البوم له وذلك بعد غيابه عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات بعد علاجه من الاكتئاب وزواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين.

وكشف المغني البالغ من العمر 25 عاماً عن اسم ألبومه الجديد والذي سيكون Changes كما أعلن موعد الإصدار وسيكون في يوم عيد الحب 14 فبراير 2020.

New music coming: Justin Bieber announced his fifth studio album and first in five years on Monday

ومع الإعلان كشف جاستين أيضاً عن تواريخ جولته الصيفية كما ستكون هناك أغنية جديدة من كتابة النجمة كهلاني وذلك عبر حسابه على تويتر.

Coming soon: The album is available for pre-order ahead of its February 14 release, he also released a song, Get Me, with Kehlani on Monday

ونشر جاستين غلاف الألبوم حيث ظهر جاستين عاري الصدر بينما ظهرت وشومه على جسده كما كان وجهه ملتف نحو الجانب واسم الألبوم Changes مكتوب اللون الأبيض وبجانبه الأرقام 12345 التي تدّل على أنه البومه الخامس.

ومن جهة أُخرى ستباع تذاكر الجولة في نفس يوم إصدار الألبوم وستكون ما بين الولايات المتحدة وكندا كما ستكون كهلاني وجادن سميث ضيوفاً في الجولة الغنائية.

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