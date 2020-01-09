جاستين بيبر يكشف عن سبب إصابته بالإكتئاب.. ورسالة عتب للمعجبين!

يستعد النجم "جاستين بيبر" لكشف معركته الصحية التي كان يناضل من أجلها في العام الماضي وذلك من خلال سلسلة أفلامه الوثائقية الجديدة المؤلفة من 10 أجزاء والتي سيتم إصدارها في 27 يناير على يوتيوب.

ومن خلال منشور كتبه على صفحته الخاصة على انستغرام انتقد المغني البالغ من العمر 25 عاماً المتابعين الذين اتهموه في وقت سابق بأن شكله أصبح سيئاً جداً ويشبه المدمنين.

وكشف من خلال المنشور بأنه كان يعاني من مرض لايم وهو مرض بكتيري يصيب الجسم من لدغة حشرة كما أنه يعاني أيضاً من مرض أحادي يسببه فيروس إبشتاين-بار وهو جزء من عائلة فيروس الهيربس.

وكتب عبر المنشور: "بينما ظل الكثير من الناس يقولون إن جاستين بيبر يبدو وكأنه مدمن وما إلى ذلك إلا انهم فشلوا في إدراك أنني قد تم تشخيصي مؤخراً بمرض لايم وليس هذا فحسب بل كان لديّ أيضاً حالة خطيرة من الإصابة بمرض أحادي مزمن والذي أثّر على بشرتي وعلى وظائف الدماغ والطاقة والصحة".

وتابع جاستين كلامه: "سيتم شرح هذه الأشياء بشكل أكبر في سلسلة من الأفلام الوثائقية التي سأضعها على يوتيوب ويمكنكم معرفة كل الذي عانيت منه"، وأضاف: "مرت سنوات تقريباً لكن الحصول على العلاج المناسب يتطلب وقتاً لأن هذا المرض غير قابل للشفاء الآن".

وزعم جاستين بأنه أصيب بالإكتئاب الشديد خلال جزء كبير من عام 2019 لكن لم يدرك أطبائه إصابته بالمرض إلا خلال وقت لاحق، وليس من الواضح متى وكيف أصيب به.

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