جانيت تعرّضت للتنمّر من شقيقها مايكل جاكسون.. "كان يناديني بالعاهرة""

كشفت النجمة العالمية جانيت جاكسون عن معاناتها من التنمّر من قبل شقيقها النجم العالمي الراحل الراحل نجم البوب " مايكل جاكسون"، حيث قالت إنه سبب لها اضطرابات بسبب كلامه الجارح وتنمره المستمر عليها

مايكل جاكسون يتنمّر على شقيقته

وكشفت جانيت جاكسون خلال مسلسلها الوثائقي الجديد والمؤلف من أربع حلقات والذي يعرض على قناة Sky Documentaries وNow TV عن حقيقة شقيقها مايكل جاكسون بحسب تعليقها، كاشفة عن تفاصيل صادمة ضد النجم المحبوب

وقالت جانيت جاسكون في المقابلة: "في بعض الأحيان كان مايكل يضايقني وينعتني بألفاظ جارحة مثل "الخنزير، الحصان، العاهرة، البقرة"، بالرغم من أننا كنا نضحك سويًا على هذه الألفاظ ولكني كنت أتألم من الداخل

المسلسل الوثائقي الخاص بجانيت جاكسون

يكشف المسلسل الوثائقي والذي استغرق انتاجه ما يقارب الـ خمس سنوات عن مكافحة المغنية مع وزنها وهي في مرحلة الطفولة، فقالت: "عندما كنت أشعر بالتوتر ألجأ لتناول كميات كبيرة من الطعام".

كما صرّحت جانيت انها وشقيقها الراحل ابتعدا عن بعضهما في مرحلة متقدمة من عمرهما، وقالت إنها شعرت بالصدمة الشديدة عندما اتهم شقيقها الراحل بالاعتداء الجنسي على الاطفال وعلقت حول هذا الاتهام قائلة: "كان هذا الأمر محبط بالنسبة لي".

وجانيت جاكسون هي شقيقة الفنان الراحل مايكل جاكسون وتزوجت 3 مرات في حياتها احداها كانت برجل الاعمال العربي الشهير وسام المانع الذي انجبت منه طفلها الوحيد وهي بعمل الـ 50