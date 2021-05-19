جون أوليفر يهاجم اسرائيل ويصف ما تفعله بـ "جرائم الحرب"!.. وهذا رأيه حول دعم أميركا لها!

قدّم النجم الكوميدي "جون أوليفر" في الحلقة الأخيرة من برنامج Last Week Tonight ملخصاً شاملاً للأحداث التي وقعت بين فلسطين واسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال أوليفر: "عانى أحد الجانبين أكثر من عشرة أضعاف الخسائر ونحن نتحدث عن عدم توازن القوة الشديدة، ويتم حجب ذلك من خلال الطريقة التي نختار التحدث عنها".

وانتقد جون قوات الدفاع الاسرائيلية والتي كانت تحيي هجماتها على المدنيين في غزة، وقال: "ربما ينبغي أن تعتبر هذا الشيء جريمة حرب".

WATCH: John Oliver calls out Israeli war crimes. pic.twitter.com/yNJXgSlaCp — Alex Kane (@alexbkane) May 17, 2021

وتابع جون: "هذه ليست واحدة بواحدة هناك خلل دائم عندما يتعلق الأمر بأسلحة وقدرات الجانبين"، وأضاف: "لقد تم اعتراض معظم الصواريخ التي كانت تستهدف مواطنين اسرائليين هذا الأسبوع ولم يتم اعتراض أي غارة جوية اسرائيلية".

وأكّد جون أن الاسرائليين أصابوا أهدافهم بما في ذلك منازل اللاجئين في المخيم وقنوات الإعلام ومجمعات سكنية، وقال: "لقد اصرت اسرائيل على أن هناك أهداف عسكرية في ذلك المبنى ودمروه بقدر مخالف للإنسانية، لأن تدمير منزل مدني يبدو جريمة حرب بغض النظر إذا كانت ترسل تحذيرات مسبقة".

وعلق أوليفر كذلك على دعم أمريكا لإسرائيل ، وقال: "إن الحياة في غزة صعبة حتى عندما لا يتم قصفها ، وقد شاركت الحكومة الأمريكية ضمنيًا في المساندة في الاعتداء الوحشي الذي تتخذه إسرائيل".

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