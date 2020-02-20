جون ليجند يتحدّث عن معاناة الفلسطينين.. "إن ما يحدث خطأ كبير"

تطرّق النجم "جون ليجند" إلى السياسية خلال مقابلة له مع منصة الأخبار على الإنترنت The Intercept في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتحدّث جون حول حقوق الفلسطينيين حيث قدّم احتجاجات حول احتلال فلسطين خلال البث فقال: "هذا هو الأساس لوضع حقوق الإنسان".

وتابع جون قوله : "لا ينبغي أن يكون هناك مجموعة كاملة من الناس في نفس المكان بسبب جنسيتهم أو دينهم، فيكونون محتجزين كالسجون إلا انه في الهواء الطلق"، وأضاف: "كما لا يمكن حرمانهم من حرية الحركة وضم المستوطنين إلى أماكن تواجدهم وأراضيهم".

Musician @johnlegend speaks out for Palestinian rights: “there should not be a whole group of people... just because of their nationality or religion, being held in open-air prisons, denied freedom of movement and having their land annexed by settlers" pic.twitter.com/NPrqvB6ReB — PACBI (@PACBI) February 18, 2020

ولم يكتفي جون بهذا الكلام بل قال ايضاً: "إنه مجرّد موقف إنساني فأعتقد أنا كشخص يراقب ما يجري ويقول هذا صحيح وهذا خطأ فمن الواضح أن ما يحدث للفلسطينيين خطأ كبير وهو واضح للغاية فأي شخص لا يعتقد ذلك فهو أعمى على ما أعتقد".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها النجم على حقوق الفلسطينيين ففي العام الماضي، ظهر ليجند في البرنامج السياسي "Real Time with Bill Maher" ، حيث قال: "بصفتنا متحضّرين، يجب علينا أيضًا أن نتحدث عن حقوق الإنسان للفلسطينيين، وأعتقد أن حقوقهم لم تقدّم لهم منذ فترة طويلة".

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