جيجي حديد بإطلالة أليس في بلاد العجائب.. وهايلي بالدوين حسناء من الستينات (صور)

ليس مُستغربًا أن يقع الاختيار على عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" وصديقتها "هايلي بالدوين" للمشاركة في جلسة تصوير مبهرة لصالح مجلة LOVE Magazine.

أطلَّت "جيجي حديد" و"هايلي بالدوين" على غلاف المجلة لعددها الـ22 لموسم خريف وشتاء 2019 تحت عنوان "Our Lives, Our Rules"، إلى جانب النجمتين العالمتين "جوليت ليويس" و" تريسي إليس روس"، حيث تتمحوَّر فكرة العدد حول أربع نساء معروفات يتعاملن مع العالم بشروطهن الخاصة، ويحافظن على قوة شخصيتهن.





وظهرت "جيجي" بعدة إطلالات من بينها إطلالة مستوحاة من فيلم الفنتازيا Alice In Wonderland، فتألَّقت مُرتديةً فستانًا أزرق من الجلد مُزيَّن بكشاشكش بيضاء حول الياقة والأكمام من مجموعة أزياء " Dead Lotus".

وأكملت "حديد" إطلالتها الطفولية بمكياج عيون جريء فاعتمدت رسمة عين القطة مع ظلال عيون دخاني كثيف، في حين ربطَّت شعرها بشريطة حمراء من العلامة التجارية " Mokuba"على شكل تسريحة ذيل حصان.

واستوحت إطلالتها الثانية من شخصية "ماد هاتر"، صانع القّبعات المجنون، فارتدت فستانًا قصيرًا باللونين الأسود والأبيض من "غوتشي"، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، واعتمرت نظارات طبية ذات عدسات كبيرة.

من جهة أخرى، اعتمدت "هايلي" إطلالة كلاسيكية تعود لعقد الستينات مُبرزة خصرها النحيل وقوامها الرشيقة، فارتدت كنزة زرقاء براقة من العلامة التجارية "ميسوني" نسَّقتها مع تنورة ضيِّقة بيج من توقيع مصمم الأزياء الإيطالي " اليساندرو ديل أكوا"، وتزيَّنت بحزام أحمر من جلد الأفعى من العلامة التجارية "نيويورك فينتيج".

وأكملت "بالدوين" إطلالتها الأنيقة بتسريحة شعر مموجة قصيرة، وحذاء أسود ذي كعب قصير من مجموعة " تابيثا سيمونز".

وحول اختيار "جوليت ليويس" و"تريسي روس" لتصوير العدد رغم أنهن من جيل مختلف عن الشابتين، أشر أنهما تمتلكان نظرة واقعية وغير مُعدلة ناحية العالم، كما تعيشان وفقًا لشروطهما الخاصة.













