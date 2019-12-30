جيجي حديد تثير الشكوك حول عودة علاقتها مع مالك زين.. ووصفة طعام تؤكد الإشاعات!

أشيع سابقاً أن عارضة الأزياء "جيجي حديد" قد أعادت اتصالها وعلاقتها بحبيبها السابق النجم "زين مالك" وذلك عقب 10 شهور على انفصالهما.

لكن جيجي حاولت تأكيد هذه الشائعات من خلال نشرها صورةً لنفسها عبر حسابها الخاص على انستغرام وهي تقوم بطهي إحدى وصفات الطعام الخاصة بوالدة النجم مالك زين.

وخلال فترة ما بعد الظهر أمس الأحد شاركت عارضة الأزياء صورة لمكونات الطعام والتي كشفت أنها وصفت سلطة المعكرونة الخاصة بتريشا والدة مالك وقامت بالإشارة إلى عبر المنشور.

ومما زاد من هذه التكهنات أن تريشا والدة مالك أعادت نشر صورة جيجي، كما شاركت أيضاً مقطع فيديو قديم لجيجي كشفت فيه أن مطعمها المفضل هو "مطبخ والدة حبيبها مالك".

وبعد هذه الملاحظات توجه المتابعون إلى موقع تويتر للتعليق والتخمين بأن الثنائي الرومانسي قد أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية، فمنهم من اعتقد بأن جيجي كانت مع تريشا في المطبخ فعلّق: "اربطوا لماذا تكون جيجي مع تريشا زين في نفس المكان".

وأضاف متابع آخر: "انتظر جيجي مع والدة مالك زين هل هذا يعني بأن جيجي مع مالك زين نفسه؟ او أن هذا مجرّد طبخ مع والدته؟"، أما معجب آخر فقد تساءل: "يمكن أن صداقتهم قد بقيت حتى لو انتهت علاقتهما أو ربما جيجي ومالك سيعودون معاً مرة أخرى".

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