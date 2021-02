جيجي حديد تروي تفاصيل ولادتها المنزلية.. 14 ساعة من المخاض ومن هنا جاءت الفكرة!

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" خلال لقاء جديد أنها أنجبت ابنتها "خاي" في المنزل في مزرعتها في بنسلفانيا، وخاضت عملية مخاض استمرت 14 ساعة.

في مقابلة مع مجلة "فوغ"، قالت "جيجي حديد": "ما أردته حقًا من تجربتي هو أن أشعر بأن هذا شيء طبيعي يجب أن تفعله النساء."

ويذكر أن "جيجي" كانت برفقة حبيبها المغني الإنجليزي "زين مالك"، ووالدتها "يولاندا"، وشقيقتها "بيلا"، إلى جانب القابلة ومساعدتها حينما أنجبت طفلتها "خاي"، التي أسموها تيمنًا بجدتها الفلسطينية "خيرية".

وصرَّحت الأم: "أعرف أن أمي وزين وبيلا كانوا فخورين بي، لكن في بعض الأوقات رأيت كل واحد منهم في حالة رعب..بعد ذلك، نظرنا أنا وزين إلى بعضنا البعض وكنا مثل، يمكننا قضاء بعض الوقت قبل أن نفعل ذلك مرة أخرى."

وأوحت "جيجي"، البالغة من العمر 25 عامًا، أنها وحبيبها فكرا في البداية في إنجاب طفلتهما في مستشفى مدينة نيويورك، لكنهما غيرا رأيهما حينما أدركا أنهما لا يمكنهما اصطحاب "بيلا" و"يولندا" إلى غرفة العمليات بسبب قيود جائحة كورونا.

وأتت فكرة الولادة في المنزل بعدما حضر الثنائي الفيلم الوثائقي "The Business of Being Born".

وعلى صعيد آخر، بدت "جيجي" غاية في الجمال على غلاف المجلة لصالح عدد مارس 2021، ونشرت الصورة عبر حسابها مُعربةً عن فخرها، وكتبت: "من كان يظن أنني سأقوم بإطعام ابنتي الصغيرة بزجاجتها الصباحية بينما نشارك أول غلاف منفردعلى غلاف مجلة فوغ؟!".

وتابعت: "أشعر بالتأثر ويشرفني أن أتخذ خطوتي المهنية الأولى ، في هذا الفصل الجديد من الأنوثة، مع تحقيق هذا الحلم!".

وأضافت: "خاي الآن تتأرجح في أرجوحتها الخاصة حتى أتمكن من كتابة هذا، بينما أفكر في كل الأشخاص، والذكريات، ورحلات الطيران والتجهيزات، والصباح الباكر، والليالي المتأخرة، والضحك والدموع، والحوادث المؤسفة والمعجزات التي صنعت ما يقرب عقدٍ لي في الموضة ".

يذكر أن "جيجي" و"زين" رحبا بابنتهما في شهر سبتمبر العام الماضي.