جيجي حديد تعود لخانة الذكريات في الحجر المنزلي.. وصورة تثير اهتمام متابعيها

يرى النجوم أن فترة الحجر المنزلي من أفضل الأمور التي حدثت معهم، فباستطاعتهم الآن قضاء الوقت برفقة عائلاتهم وأحبئهم بعد انشغالهم الطويل في جدول أعمالهم المزدحم بالأعمال السينمائية والتلفزيونية، وجلسات التصوير، وغيرها الكثير.

ويبدو أن عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" تستفيد من وقت فراغها بالعودة إلى زاوية الذكريات خاصتها، حيث شاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور قديمة لها من مرحلة طفولتها ومراهقتها وشبابها.



في إحدى الصور، تظهر "جيجي" برفقة شقيقتها الصغرى "بيلا حديد" في مرحلة الطفولة مُرتديات ملابس سباحة حمراء، وفي لقطة أخرى تظهر على صهوة الحصان، إلّا أن ما أثار اهتمام متابعيها صورتها برفقة حبيبها المغني الإنجليزي "زين مالك" أمام شجرة عيد الميلاد يتبادلان القبل.

ويبدو أن علاقة "زين مالك" و"جيجي حديد" تسير على ما يرام بعد عودتهما إلى بعضهما البعض في شهر يناير الماضي.

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