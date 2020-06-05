جيجي حديد وزين مالك في صورة نادرة بعد إعلان حملهما بطفلهما الأول!

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" صورة نادرة تجمعها بحبيبها الإنجليزي ذي الأصول الباكستانية "زين مالك" عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

بدت "جيجي حديد" غاية في الجاذبية في الصورة التي تجمعها بحبيبها الوسيم كجزء من حملة مجلة "فوغ" بنسختها البريطانية.

تظهر "جيجي" فيالصورة باللونين الأبيض والأسود معانقة "مالك" الذي بقي عارية الصدر مُستعرضةً وشومه، بينماأمسكت هي بالهاتف ملتقطة صورة سيلفي أمام المرآة، وتألَّقت مُرتدة قميص دنيم وتنورة من العلامة التجارية فيندي، بينما رمت حقيبة ظهر من العلامة التجارية "ديور" على ظهر حبيبها.





وانضم إلى الثنائي الذين سيصبحان والدين عما قريب النجمة الحنساء "هيلينا كريستينسن"، حيث شاركت هي الأخرى صورة لمشروع Hardlyeverwornit.co، حيث يشارك المشاهير بمزاد علني لبيع الملابس الثمينة للأعمال الخيرية.

يذكر أن "جيجي" كشفت خبر حملها بطفلها الأول من "مالك" في شهر أبريل الماضي، حيث أعلنت هذا الخبر السعيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت "جيجي"صورةً لها مع شقيقتها بيلا وحبيبها زين مالك أثناء احتفالها بعيد ميلادها الخامس والعشرين وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن حملها.