جيمي فالون وجون ليجند يغنيان خلال Tonight Show.. والأخير "لم أزل شعر صدري "

ظهر النجم "جون ليجند" خلال عرض Tonight Show ليلة الاثنين الماضي مع مقدّم البرنامج جيمي فالون.

وتحدّث جون عن التجارب التي خاضها والمحن التي مرّ بها خلال الـ 12 شهراً الماضي برفقة جيمي فالون بطريقة محاكاة ساخرة على أنغام اغنية Belle.

وبدأ فالون الغناء بقوله: "شهر مارس مرة أخرى إنه صباح آخر وكل يوم مثل اليوم السابق"، وتابع: "لقد مر عام كامل من الاستيقاظ وانا اقول أشعر بالملل، أشعر بالملل في الداخل".

وانضم جون ليجند إليه عبر مكالمة الفيديو وهو بقميص مفتوح ويظهر شعر صدره ويمسكه وهو يقول: "أوه أليس هذا رائعاً؟ ألم يكن مجرّد شهر مارس في عام 2020 ولقد نسيت ما يعنيه ذلك ولم أقم بإزالة شعر صدري منذ أسبوع الحجر الصحي الثالث".

ويبدو واضحاً أن كلا الرجلين يأسفان على مرور عام كامل والصعوبات التي مرت بسبب فيروس كورونا والحياة الوبائية والقواعد الاجتماعية المفروضة.

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