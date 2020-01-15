جيمي فوكس يتعرض لموقف محرج .. والعدسات بالمرصاد (صور)

على غرار العديد من المشاهير، يتميز النجم الأمريكي "جيمي فوكس" بأسلوبه الخاص في الأزياء، ولكن على الرغم من حرصه على أناقته وجاذبيته، إلا أنه لم يسلم من موقف محرج في أحدث إطلالاته.

ففي أحدث ظهور له أمس الإثنين، تعرض جيمي (52 عامًا) لموقف محرج أثناء مغادرته أحد المطاعم الفاخرة في لندن، وكما هو متوقع، كانت عدسات الباباراتزي بالمرصاد.

فوفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وبينما كان جيمي يغادر مطعم "أمازونيكو" في حي "مايفير" الراقي لندن، رصدت العدسات كيف نسى النجم الأمريكي إغلاق سحاب البنطلون.

ويبدو أن النجم لم يتدارك الموقف لفترة طويلة، حيث ظل أمر سحاب البنطلون ملحوظًا قبل مغادرته وحتى خروجه من المطعم، بينما كان يسير بكل ثقة أمام عدسات الباباراتزي غير مدرك لما يركزون عليه.

وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن موعد العشاء، إلا أنه يبدو أن جيمي استمتع بتناوله رفقة العديد من الأصدقاء في المطعم الراقي.

وبصرف النظر عن الموقف المحرج، بدا جيمي أنيقًا وجذابًا، حيث اعتمد إطلالة كاملة باللون الأسود، تميزت بجاكيت أنيق مزين بالفرو.

وبالإضافة إلى اختياره الأسود عنوان إطلالته، حرص جيمي على إكمال الإطلالة بنظارات سوداء أيضًا، بينما اختار قلادة فضية براقة.

يجدر بالذكر أن جيمي يمضي معظم وقته حاليًا في لندن، من أجل الترويج لفيلمه الجديد Just Mercy، وكان قد شارك متابعيه على إنستغرام في وقت سابق من أمس الإثنين: "متحمس للغاية لتشاهدوا Just Mercy ، احرصوا على مشاهدته، فهو سيغير حياتكم".

ويأتي أحدث ظهور لجيمي بعد انفصاله عن النجمة "كاتي هولمز" في الصيف الماضي، وذلك بعد علاقة دامت 6 سنوات، وكان آخر ظهور للثنائي، خلال حضورهما حفل ميت غالا في شهر مايو الماضي، والذي صادف أن يكون اول ظهور لهما على السجادة الحمراء.

وفيما يتعلق بأي تعليق لكاتي على الأمر، فقد سبق وذكر مصدر لم يُكشف عن هويته، أنها قالت: "ما يفعله جيمي يخصه وحده، نحن منفصلان منذ أشهر".

إلا أن جيمي أشعل فتيل الشائعات بشأن ارتباطه مرة أخرى بعد كاتي، حيث شوهد أكثر من مرة برفقة عارضة الأزياء "دانا كابريو" بعد بضعة أشهر من انفصاله عن كاتي، ولكن حتى الآن، لا تزال حياته العاطفية تشكل لغزًا محيرًا.

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