  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. جينيفر أنيستون تتخذ هاري ستايلز قدوة لها في الموضة.. وإطلالة مذهلة ببدلة من غوتشي!

جينيفر أنيستون تتخذ هاري ستايلز قدوة لها في الموضة.. وإطلالة مذهلة ببدلة من غوتشي!

منشور 05 آب / أغسطس 2021 - 03:51
جينيفر أنيستون وهاري ستايلز
جينيفر أنيستون وهاري ستايلز

استعرضت النجمة "جينيفر أنيستون" إطلالاتها المذهلة خلال جلسة تصوير خاصة بغلاف مجلة InStyle لشهر سبتمبر من عام 2021.

وظهرت "جينيفر" بفساتين مذهلة من تصاميم "مايكل كورس"، و"سان لوران"، و"كلوي" وغيرهم من المصممين، ولكن تصميم واحد من مجموعة "غوتشي" هو ما لفت انتباه المعجبين.

وارتدت "جينيفر" بدلة بتعريقات مختلفة بألوان البني والبيج والبرتقالي، ونسّقت معهم حذاء بيج بكعب عالي بينما كانت تجلس على الكرسي خلال جلسة التصوير.

وأثارت هذه الإطلالة رد فعل لدى المتابعين لديها حيث كانت نسخة طبق الأصل من إطلالة النجم "هاري ستايلز" خلال حضوره حفل جوائز بريت 2021 في مايو.

وانتقل المتابعين إلى قسم التعليقات للإشادة بهذا التطابق في المظهر، فقال أحدهم: "هاري ستايلز سار حتى تتمكن جينيفر من الركض"، وأضاف آخر: "مطابقة جينيفر أنيستون لهاري ستايلز هي أفضل شيء رأيته في حياتي".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:هاري ستايلزجينيفر أنيستوناخبار المشاهيراعمال المشاهيراطلالات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...