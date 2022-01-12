جينيفر أنيستون تخرج عن صمتها وتكشف عن سرّ عدم انجابها الأطفال

تحاول النجمة الهوليوودية الشهيرة "جينيفر أنيستون" تجنّب الحديث عن حياتها الشخصية دائماً خاصة التي تتعلّق بعلاقاتها السابقة وإنجابها الأطفال، خاصة من زوجها السابق براد بيت.

ولكن قررت جينيفر أنيستون اليوم الخروج عن صمتها والتحدّث حول ذلك من خلال مقابلة لها حديثة تحدّثت فيها عن حياتها الشخصية.

جينيفر أنيستون تكشف سر عدم انجابها

لاحقت النجمة الهوليوودية البالغة من العمر 52 عاماً اشاعات بانها فضّلت حياة العمل والتمثيل على الزواج وانجاب الأطفال طوال السنوات السابقة خاصة بعد انفصالها عن زوجها النجم براد بيت عقب خمس سنوات من الزواج لم تنجب خلالهم، بالإضافة إلى زواجها لمدة عماين من جاستين ثيرو.

وقالت النجمة خلال مقابلتها: "أنتم تقولون الاشاعات دون معرفة ما يحدث معي شخصياً، فهناك اسباب طبية لا اتحدث عنها، فلماذا لا استطيع انجاب الأطفال وهل يمكنني انجاب الأطفال؟".

اما حول الضغوطات التي تتعرض لها النجمة "جينيفر انيستون" بسبب عدم الانجاب فقالت: "هناك معايير مزدوجة يفرضها المجتمع على النساء اللواتي لا ينجبن مقارنة بالرجال، فالرجال يمكنهم الزواج من فتاة اصغر سناً ولكن المراة لا يسمح لها بذلك".

جينيفر انيستون تخضع لجلسات العلاج النفسي

خلال وقت سابق كشفت النجمة جينيفر أنيستون عن خضوعها لعلاج النفسي والمحافظة على ايجابياتها وسط الضغوطات الكبيرة والظروف الصعبة.

وصرّحت جينيفر أنيستون: "هناك العديد من الأشياء التي تمنح السلام الداخلي والشعور بالطمأنينة والايجابية مثل التأمل والجلوس بهدوء ومشاهدة غروب الشمس".