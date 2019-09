جينيفر أنيستون لأول مرة بلون البشرة "البرونزي".. والجمهور يستذكر روس في Friends!

استلهمت النجمة "جينيفر أنيستون" فكرة ظهورها على غلاف مجلة InStyle من حلقة The One With Ross' Tan من مسلسلها الشهير Friends.

وظهرت لأول مرة بلون بشرة برونزي حيث تشابهت لون بشرتها مع روس في الحلقة عند ظهوره مصبوغ بالكامل باللون البرونزي، وعلّق المتابعين حول الصورة بطريقة فكاهية مقتبسة من حلقة المسلسل.

وخلال مقابلتها مع المجلة عبّرت جينيفر عن شعورها حول بلوغها الخمسين من عمرها فقالت: "كانت خمسون مرة فكرت فيها بأن هذا ليس إلا رقماً فأنا لا أشعر بأي اختلاف"، وتابعت: "جسدياً أنا لا أصدق بأني في الخمسين، لكن عندما يأتي شخص ويقول أنت رائعة بالنسبة لعمرك، فيجب أن يكون هناك آداب للحوار، أنا لا أكذب لا أريد الشعر الرمادي، ففكرته تخيفني".

أما عن كيفية مطالبة النساء دائماً بالبقاء في أماكنهم وعدم التوجه للسلطة والقوة، فصرّحت: "لم يسمح للنساء مطلقاً بالحصول على السلطة، القوة تبدو مثيرة بالنسبة لي اليوم وكذلك ذكاء النساء ومدى قدرتهن وإبداعهن".

وعن كونها بطلة في المسلسل الجديد The Morning Show المراد عرضه في نوفمبر من هذه السنة قالت جينيفر: "أنا فخورة بكوني جزءاً من المسلسل الذي يضم ريز ويذرسبون وستيف كاريل، والعرض يمنحك نظرة على الكثير من الأشياء من نمط الحياة الفريدة للمشاهير بالإضافة إلى أنه يعالج الحقائق لكيفية تعامل الرجال مع النساء في مجتمعنا".

