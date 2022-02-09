جينيفر أنيستون تعلن عن تصوير الجزء الثاني من Murder Mystery

أعلنت النجمة العالمية جينيفر انيستون عن تصوير الجزء الثاني من فيلمها الناجح والشهير Murder Mystery 2، وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

بدء تصوير الجزء الثاني من Murder Mystery

شاركت النجمة العالمية "جينيفر أنيستون" صورة لها برفقة النجم العالمي "آدم ساندلر" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث ظهر الثنائي معاً على شاطىء المحيط.

كما نشرت جينيفر أنيستون مقطع فيديو لفريق العمل من كواليس تصوير الجزء الثاني من فيلم Murder Mystery، وعلّقت بجانب المنشور: "العودة للعمل مع صديقي".

تفاصيل الجزء الثاني من Murder Mystery

ومن المقرر أن يضم الجزء الثاني من الفيلم بعض النجوم من الجزء الأول، وهم جينيفر أنيستون وآدم ساندلر وجون كاني، بينما انضم إليهم عدد من النجوم وهم مارك سترونج وميلاني لوران وجودي تورنر سميث وتوني جولدوين، وآني مومولو.

ولم يتم الإعلان رسمياً عن موعد عرض الفيلم في السينما بشكل رسمي، حيث ان هذا الفيلم هو جزء من صفقة بين آدم ساندلر ومنصة نيتفليكس.

نبذة عن فيلم Murder Mystery

تدور أحداث فيلم Murder Mystery حول زوجين يحاولان قتل ملياردير مسن خلال اجازتهما في الخارج لتبدأ التفاصيل والأحداث.