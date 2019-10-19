جينيفر أنيستون في ثاني منشور لها على إنستغرام محبطة وتعتذر للمتابعين.. ما السبب؟

دشنت النجمة "جينيفر أنيستون" حسابها الجديد على إنستغرام حيث تسبب ذلك بتوقيف الإنترنت لبضع ساعات بسبب كثرة أعداد المتابعين الذين حاولوا الوصول لحسابها الجديد.

وكان أول منشور لها عبر حسابها على إنستغرام هي صورةً تجمعها مع نجوم ملسلسل Friends حصلت على 11 مليون إعجاب وخلال 24 ساعة تمكنت من كسب 10 مليون متابع.

أما المنشور التالي فكان عبارة عن مقطع فيديو لها تعتذر فيه للمتابعين عن ما تسببته من عطل لشبكة الإنترنت حيث شوهدت وهي محبطة وعلّقت: "أقسم أنني لم أقصد توقيفه.. شكراً يارفاق على هذا النوع من الترحيب الرائع".

وبالرغم من مزاح بعض المعجبين على منشوراتها على إنستغرام إلا أنه يبدو رسمياً.

ومن جهة أخرى احتفظ حساب ميغان ماركل والأمير هاري بأسرع حساب يصل للمليون متابع على إنستغرام حيث حصلا على اللقب منذ تدشين الحساب في أبريل فحصل على مليون متابع في أقل من خمس ساعات.

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