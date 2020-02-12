جينيفر أنيستون وساندرا بولوك عاشتا قصة حب مع نفس الرجل.. تعرفوا على التفاصيل!

تشترك النجمة ساندرا بولوك وجينيفر أنيستون في أكثر من مجرّد زميلات في التمثيل وصديقات في الوسط الهوليوودي.

وخلال مقابلة أجرتها ساندرا بولوك مع النجمة جينيفر أنيستون لصالح مجلة Interview كشفت ساندرا بأنها وجينيفر تشاركتا في مواعدة الرجل نفسه في االتسعينيات الماضية.

وتحدثت ساندرا: "كنا نحاول أن نتذكر كيف التقينا لأول مرة وكان لدينا ذكريات مختلفة تماماً"، لتجيبها أنيستون: "دعينا نعود للخلف ونحاول أن نتذكّر سنة الغولدن غلوب في هذا المطعم الصغير CAA الذي يقيم الحفلات دائماً".

وأشارت ساندرا: "لقد اشتركنا في تيت دونوفان فكان إنساناً لطيفاً وصبوراً للغاية بغض النظر أنه كان يواعد كلتانا"، كما تابعت بالقول عنه: "كان موهوباً ومضحكاً ولطيفاً".

وتناوبت الاثنتان في مجاملة بعضهما البعض بطريقة المجتمع الجديدة في دعم النساء حيث قالت بولوك: "الحديث عن دعم النساء لبعضهن البعض والالتقاء بهن أمر جديد وجيد"، فأضافت أنيستون لكلامها: "لكني أعتقد أننا كنا نفعل ذلك لفترات طويلة".

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