جينيفر أنيستون وساندرا بولوك عاشتا قصة حب مع نفس الرجل.. تعرفوا على التفاصيل!

Thank you @interviewmag for this birthday surprise. I had no idea this would be coming out today. Feeling proud and honored to be celebrating with this cover. Thanks to the Interview team for celebrating women at every age... turns out 51 is pretty fun. And thanks to @nickkharamis, @melzy917, @alique_studio, @mrchrismcmillan, @gucciwestman — and my sister from another mister Sandy Bullock for talking to me about whatever the hell we were talking about. I love you so much. 🥰🥳

وتابعت بولوك قولها: "نعم، وقد قُدّمنا من قبل حبيبنا المشترك "، وأضافت: "لاحظي أنني قلت مشترك لأننا أنا وانت اشتركنا بنفس الكائن البشري الواحد"، لتجيبها أنيستون: "نعم لقد فعلناها وهذه طريقة جميلة لقول ذلك!".