جينيفر لوبيز تتحدث عن علاقتها مع بين أفليك وتؤكد "لن نكرر أخطاء الماضي"

تحدّثت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" حول حياتها الشخصية والعاطفية حيث أنها كشفت بعض الاسرار عن علاقتها الرومانسية بالنجم بين أفليك، خلال مقابلة لها مع مجلة بيبول.

جينيفر لوبيز سعيدة في حياتها الآن

عبّرت النجمة العالمية الجميلة عن سعادتها الكلية في هذه الفترة وذلك من حيث مسيرتها الفنية المكللة بالنجاحات الكبيرة في أفلامها والأغاني التي تصدرها، حيث انها ناجحة ومتألقة أكثر من أي وقت آخر.

وتحدّثت الفنانة العالمية حول اصدار فيلمها الكوميدي الجديد "Marry Me" في 11 من شهر شباط الحالي، كما أكّدت بان اطفالها سعداء وبصحة جيدة وبذلك تكون وصلت إلى السلام الداخلي الذي تحلم به دائماً.

جينيفر لوبيز وعلاقتها ببين أفليك

وخلال حديثها في المقابلة تطرّقت النجمة السمراء الجميلة إلى علاقتها الرومانسية بالنجم بين افليك، حيث قالت: "أنا سعيدة للغاية معه ومحظوظة جداً لوجودي معه".

وتابعت جينيفر بقولها: "هي قصة حب قديمة أعطيناها فرصة أخرى ولكن في بدياة العلاقة كان هناك القليل من الخوف الذي أحاط بعلاقتهما".

وأكّدت جينيفر: "الآن نحن سعداء للغاية ولا نريد تكرار اخطاء الماضي أبداً فنحن الآن كبرنا في السن وأصبحنا أنضج ولدينا الكثير من الخبرات ولدينا أطفال الآن وعلينا أن نكون أكثر وعياً من قبل".

علاقة جينيفر لوبيز وبين أفليك

أعاد بين افليك والنجمة العالمية إحياء علاقتهما الرومانسية بعد 20 عاماً من الانفصال حيث أن لدى بين أفليك ثلاثة اطفال من زوجته السابقة جينيفر غارنر بينما لدى جينيفر لوبيز توام.