  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. جينيفر لوبيز تتحدث عن علاقتها مع بين أفليك وتؤكد "لن نكرر أخطاء الماضي"

جينيفر لوبيز تتحدث عن علاقتها مع بين أفليك وتؤكد "لن نكرر أخطاء الماضي"

منشور 03 شباط / فبراير 2022 - 12:12
جينيفر لوبيز وبين أفليك
جينيفر لوبيز وبين أفليك

تحدّثت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" حول حياتها الشخصية والعاطفية حيث أنها كشفت بعض الاسرار عن علاقتها الرومانسية بالنجم بين أفليك، خلال مقابلة لها مع مجلة بيبول.

اقرأ ايضاًجينيفر لوبيز عروس بالأبيض.. وتروّج لأغنيتها الجديدة On My Way جينيفر لوبيز عروس بالأبيض.. وتروّج لأغنيتها الجديدة On My Way

جينيفر لوبيز سعيدة في حياتها الآن

عبّرت النجمة العالمية الجميلة عن سعادتها الكلية في هذه الفترة وذلك من حيث مسيرتها الفنية المكللة بالنجاحات الكبيرة في أفلامها والأغاني التي تصدرها، حيث انها ناجحة ومتألقة أكثر من أي وقت آخر.

وتحدّثت الفنانة العالمية حول اصدار فيلمها الكوميدي الجديد "Marry Me" في 11 من شهر شباط الحالي، كما أكّدت بان اطفالها سعداء وبصحة جيدة وبذلك تكون وصلت إلى السلام الداخلي الذي تحلم به دائماً.

جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز وعلاقتها ببين أفليك

وخلال حديثها في المقابلة تطرّقت النجمة السمراء الجميلة إلى علاقتها الرومانسية بالنجم بين افليك، حيث قالت: "أنا سعيدة للغاية معه ومحظوظة جداً لوجودي معه".

اقرأ ايضاًجينيفر لوبيز عروس بالأبيض.. وتروّج لأغنيتها الجديدة On My Way جينيفر لوبيز تتراجع وبين افليك ينتقد.. بعد تصريحات الأخير حول زواجه السابق

وتابعت جينيفر بقولها: "هي قصة حب قديمة أعطيناها فرصة أخرى ولكن في بدياة العلاقة كان هناك القليل من الخوف الذي أحاط بعلاقتهما".

وأكّدت جينيفر: "الآن نحن سعداء للغاية ولا نريد تكرار اخطاء الماضي أبداً فنحن الآن كبرنا في السن وأصبحنا أنضج ولدينا الكثير من الخبرات ولدينا أطفال الآن وعلينا أن نكون أكثر وعياً من قبل".

علاقة جينيفر لوبيز وبين أفليك 

أعاد بين افليك والنجمة العالمية إحياء علاقتهما الرومانسية بعد 20 عاماً من الانفصال حيث أن لدى بين أفليك ثلاثة اطفال من زوجته السابقة جينيفر غارنر بينما لدى جينيفر لوبيز توام.

كلمات دالة:جينيفر لوبيزبين أفليكأخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرتصريحات المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...