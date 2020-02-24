جينيفر لوبيز تدعم حملة Coach CitySole للأحذية الرياضية.. وهذا تعليقها!

كشفت شركة الأحذية الرياضية The sneaker عن مجموعة جديدة من تصميمها، حيث أن المجموعة ستكون تحت اسم Coach CitySole وتدمج المجموعة بين الأناقة والراحة والمرونة كما ستضيف عن طريق التكنولوجيا الرائدة تقليل الوزن.

وتوفر المجموعة ثلاثة أنماط من أحذية رياضية التي تدمج رموز الملابس الرياضية مع تقنية CitySole الخاصة بشركة Coach.

وأطلقت حملة CitySole من قبل المصوّر الشهير بورجن تيلر الذي بدأت شراكته مع Coach في خريف عام 2019 واستمرت خلال حملات الإجازات والربيع.

وتضم الحملة العديد من النجوم منهم جينيفر لوبيز ومايكل جوردان وهما في نيويورك حيث صرّحت جينيفر حول دعمها للموضوع بقولها: "عندما تكبر في نيويورك تعد الأحذية الرياضية جزءًا كبيراً من حياتك لأنك يجب أن تمشي على الرصيف".

وتابعت جينيفر قولها: " "Coach CitySole مثالي لنمط الحياة هنا فأنا راقصة ودائمة التنقل والحركة والعمل فيمكن ارتدائهم فهي تجمع بين العملية والأناقة مع الأزياء".

أما مدير الشركة فقد علّق على الموضوع بقوله: "لطالما استلهمت من أذواق الناس ومن طبيعة مدينة نيويورك كل شيء صممته ووضعت CitySole ضمن الاعتبار فأصبح تصميم لمجموعة الناس التي تعيش العفوية والمغامرة".

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