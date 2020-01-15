جينيفر لوبيز تعلّق على عدم ترشّحها للأوسكار.. وهذا الفيلم الذي على عدم المشاركة به!

على الرغم من مسيرتها الطويلة المكللة بالنجاح الكبير إلا أن النجمة "جينيفر لوبيز" لا تزال تشعر ببعض الندم حول بعض الأعمال التي رفضتها من قبل.

وستظهر النجمة البالغة من العمر 50 عاماً في عرض هوليوود 2020 في فيلم Vanity Fair حيث كشفت عن شعورها حول ادائها على الشاشة والدور الكبير الذي تلعبه.

وصرّحت جينيفر حول ذلك: "كان هناك فيلم يدعى Unfaithful وقد تم عرضه علي والسيناريو بالنسبة لي لم يكن جيداً حيث أن الدور الذي كان من المقرر أن أجسده شعرت بأنه لم يكن موجود تماماً".

كما تحدثت عن الفيلم الرومانسي عام 2002 الذي قام ببطولته ريتشارد جير وديان لين وأوليفييه مارتنيز فقالت: "كان ينبغي أن أعرف ان المخرج أدريان لي كان سيُنجح الفيلم بطريقة رائعة لكن أنا لم أفعل، فدايان كان مناسباً جداً له، ولكن عندما أفكر في هذا الموضوع أشعر وكأنني أريد إطلاق النار على قدمي".

لوبيز التي تم تجاهلها لترشيحات الأوسكار لعام 2020 أكّدت أنها لن تستسلم في الظهور على الشاشة فقالت: "لقد شعرت دائماً أن هذا هو ما أردت القيام به هذا الشيء أو لا شيء إنه ما أحبه".

وأضافت: "أود أن أقول إن الرقص والموسيقى هما أول حبي لكن التمثيل هو حب حياتي فعندما يذهبون ويشاهدوني فهم لا يشاهدون جينيفر هم يشاهدون الخادمة والمتجردة يرون الشيء الذي من المفترض ان يروه وهذا هو التحدي والإثارة بالنسبة لي".

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