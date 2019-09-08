جينيفر لوبيز ساحرة بالأصفر خلال العرض الأول من فيلم Hustlers

لفتت النجمة "جينيفر لوبيز" الأنظار إليها خلال العرض الأول لفيلمها الجديد المنتظر Hustlers الذي أقيم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وظهرت جينيفر بإطلالة ساحرة باللون الأصفر وهي ترتدي فستان من مجموعة Maison de Couture جاء على شكل نبات الزهرة ومكوّن من طبقات الدانتيل تزيّن بذيل طويل وأشرطة من الساتان مضمومة من الأمام لتظهر فتحة كبيرة عند صدرها.

أما من ناحية تسريحة شعرها فقد اعتمدت الشعر القصير باللون الأشقر ليتناسب مع لون الفستان كما نسّقت معه حذاء باللون الفضي وحقيبة يد على شكل أموال لتتناسب مع موضوع الفيلم.

وانضم إليها خطيبها أليكس رودريغز الذي لم يكن أقل أناقة منها وهو يرتدي بدلة سوداء نسّقها مع قميص أبيض من غير ربطة عنق.

وتواجدت النجمات الفتيات اللواتي يلعبن دور راقصات تعري في الفيلم منهم ليلي راينهارت التي تألقت بفستان من الدانتيل الأبيض وجوليا ستيلز في فستانها الأسود بقصة الأوف شولدر أما كوستانس وو فقد ظهرت بإطلالة جريئة بفستانها الوردي الامع القصير.

ويشار إلى أن الفيلم تدور أحداثه حول فتيات تعري في ملهى ليلي يحتالون على رجال الأعمال ممن أجل سرقة الملايين.

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