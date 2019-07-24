جينيفر لوبيز.. صور نادرة وتفاصيل لا تعرفها عنها بمناسبة ميلادها الـ 50!

لا شك أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز والشهيرة باسم "جي لو" تعد واحدة من أبرز وألمع نجوم الغناء والتمثيل، كما تعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.
وبالإضافة إلى مواهبها المتعددة التي تشمل الرقص والغناء والتمثيل، دائمًا ما تسرق الأضواء بإطلالاتها وشبابها الدائم، حتى وهي على عتبات الخمسينات.
وبمناسبة عيد ميلادها الخمسين، جلبنا لك من عدة مصادر بينها مجلتي "بومز بيت" و"ذا تاكو"، بالإضافة إلى "هيفي" و"ماماز لاتيناز"، تفاصيل لا تعرفها عن "جي لو"، وصور نادرة لها لم تراها من قبل:
ولدت "جي لو"، واسمها الكامل "جينيفر لين لوبيز" في 24 يوليو عام 1969، في مدينة "برونكس" في نيويورك لأبوين من "بورتوريكو"، وهما "غوادالوبي" التي تعمل معلمة في رياض أطفال، ووالدها "ديفيد" وهو اختصاصي كمبيوتر، كما أن لديها شقيقتين، الكبرى تدعى "ليزلي" والأصغر تدعى "ليندا".
عندما كانت جينيفر في الخامسة من عمرها، بدأت تعلم دروس الغناء والرقص.
التحقت بمدارس كاثوليكية للبنات فقط طوال حياتها الدراسة، وتخرجت من مدرسة "بريستون الكاثوليكية الثانوية".
خلال إحدى مراحل حياتها، انتقلت جينيفر إلى مانهاتن لتتابع تعلم الرقص، ويُذكر أنها كانت تنام في الاستوديو الذي تتدرب فيه.
منذ الصغر، وتمتعت جينيفر بجسد جذاب، حتى أن كان لقبها في صالات الجيم هو "لا جيتارا" La Guitarra والذي يعني الجيتار، وذلك لأن جسمها ذو المنحنيات يشبه الجيتار.
في عام 1996، اُختيرت جينيفر لتكون بطلة أول غلاف لمجلة "لاتينا" Latina الشهيرة.
يعد فيلم "سيلينا" لعام 1997 من أهم وأبرز أدوار جينيفر، والذي جسدت فيه شخصية المغنية المكسيكية الأمريكية الراحلة " سيلينا كنتانيا بيريز"، كما تلقت مقابل هذا الدور مبلغ مليون دولار.
في عام 1998، شاركت "جي لو" في فيلم الرسوم المتحركة الأمريكية " Antz" والمعروف أيضًا باسم "النملة زد".
أطلقت جينيفر ألبومها الأول " On the 6" عام 1999، والذي حقق نجاحًا وحصل على جائزة الأسطوانة البلاتينية 3 مرات، كما أنه بيع منه 3.42 مليون نسخة حول العالم.
خلال عام 2001، أطلقت جينيفر علامتها الخاصة والتي تحمل اسمها "جي لو باي جينيفر لوبيز" JLO by Jennifer Lopez، والتي تهتم بكل ما يخص المرأة من أزياء وعطور وحتى اللانجيري، كما لديها مجموعتها للعطور Glow, Still.
في عام 2001 أيضًا، أسست جي لو شركتها الخاصة للإنتاج Nuyorican Productions مع مدير أعمالها السابق " بيني ميدينا".
في سن الـ 18 عامًا، تخلت جينيفر عن الجامعة لتلاحق حلمها في عالم الفن ولتصبح راقصة ومغنية، مما أغضب والديها للغاية، حتى أنها أصبحت مشردة وعاشت فترة في الاستوديو الذي كانت تتدرب فيه.
بلغ أجر جينيفر عن دورها في فيلم "مونستر إن لو" Monster-in-Law لعام 2005، 15 مليون دولار، مما جعلها أعلى ممثلة لاتينية أجرًا في هوليوود في ذلك الوقت.
تعد جينيفر هي السيدة الوحيدة التي حصلت لقب أكثر النساء جاذبية في العالم لمجلة " إف إتش إم" العالمية.
كانت جينيفر هي المرشحة الأصلية لدور "سارا" في فيلم "هيتش" مع النجم "ويل سميث"، ولكنها رفضت الدور ليكون من نصيب "إيفا مينديز".
شاركت جينيفر في لجنة تحكيم برنامج المواهب "أمريكان أيدول" على مدار 3 مواسم، الـ 10 و11 و12، وكانت تتلقى أجر 12 مليون دولار مقابل الموسم الواحد.
في عام 2004، بلغت إيرادات علامتيها للأزياء والعطور أرباح أكثر من 300 مليون دولار، مما جعلها تحتل المرتبة الـ 19 كأغنى شخص تحت سن الأربعين.
كشفت تقارير في أكتوبر العام الماضي، أن ثروة جينيفر بلغت 400 مليون دولار، والتي بالتأكيد أكثر بكثير خلال هذا العام.
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