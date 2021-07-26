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جينيفر لوبيز وبين أفليك يعيدان إحياء مشهد "فرك المؤخرة" من فيديو أغنية Jenny From the Block لعام 2002!

منشور 26 تمّوز / يوليو 2021 - 08:06
بين أفليك وجينيفر لوبيز
بين أفليك وجينيفر لوبيز

اعلنت الننجمة "جينيفر لوبيز" علاقتها الرومانسية بشكل رسمي مع النجم بين أفليك، وذلك خلال رحلتها البحرية على متن اليخت أثناء احتفالها بعيد ملادها الـ 52.

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وكانت جينيفر قد شاركت صورة رسمية لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام"  وهي تقبّل بين على متن اليخت بينما كانت ترتدي بكيني باللون الأحمر وتحتفل بعيد ميلادها.

وأعاد النجمان إحياء مشهد رومانسي من الفيديو الموسيقي لأغنية  Jenny From the Block الخاصة بهما والتي أصدرت عام 2002.

وشوهد النجم البالغ من العمر 48 عاماً وهو يضع كريم واقي الشمس على مؤخرة حبيبته جينيفر، بينما كانت الاخيرة مستلقية على بطنها باسترخاء.

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وكان المشهد قد اعيد إحيائه من الفيديو حيث ظهر بين بنفس الوضعية وهو يضع يده على مؤخرة جينيفر بينما كانت مستلقية على بطنها في عام 2002.

وتباهى الثنائي "بينيفر" بعلاقتهما الرومانسية على متن اليخت وهما يقبّلان بعضهما البعض ويحضنان بعضهما بحميمية ورومانسية.

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