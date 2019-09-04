حبيبة الأمير هاري السابقة تتألق بـ4 فساتين في زفافها (صور)

بعدما احتفلت المغنية البريطانية إيلي غولدينغ، حبيبة الأمير هاري السابقة، بزفافها إلى حبيبها كاسبر غوبلينغ يوم السبت في أجواء ملكية آسرة، كشفت إيلي عن تألقها في 4 فساتين مختلفة، تميز كل منهم بتصميمه الفريد من أبرز علامات الأزياء.



ومن إطلالاتها المختلفة إلى رقصتها الأولى، نكشف لكِ من صحيفة "ديلي مل" البريطانية ومجلة "فوغ"، النظرة الأولى لفساتين زفاف إيلي المختلفة ولقطات لم تريها من الحفل:



إطلالة كلاسيكية من توقيع ناتاشا رامساي ليفي

من أجل إتمام مراسم الزفاف في كاتدرائية "يورك مينستر" ووسط حضور حوالي 300 ضيف، أطلت العروس إيلي بفستان أنيق من وحي العصر الفيكتوري من توقيع "ناتاشا رامساي ليفي" استغرق تصميمه أكثر من 649 ساعة، والذي تميز بياقة عالية ذات كشكشة وتطريزات ورود بارزة باللون الأبيض تتناثر على الفستان، بالإضافة إلى طرحة طويلة وبوكيه من الورود البيضاء.

ولإكمال إطلالتها الأولى، اعتمدت إيلي شنيون بسيط مع خصلات مموجة تنسدل على وجهها الذي تزين بلمسات مكياج ناعمة، بالإضافة إلى أكثر من قرط، جمع بين اللؤلؤ والماس.





عصرية بسيطة بأنامل ستيلا مكارتني

على غرار ميغان ماركل، أطلت إيلي بفستان زفاف ثان من تصميم "ستيلا مكارتني" من أجل حفل الاستقبال، والذي اتسم برقته وخلوه من التفاصيل أو التطريزات، على عكس فستانها الأول.

تميز الفستان بتصميمه الحريري الأوف شولدر مع فتحة عالية جانبية مزينة أطرافها بحبات الشواروفسكي الدقيقة كشفت عن رشاقة ساقها، وهذه المرة تخلت عن الطرحة مع الإبقاء على نفس التسريحة واعتماد أقراط أخرى متدلية من الماس البراق، وأكملت اطلالتها بحذاء أبيض ذو سيور ناعمة تلتف حول قدميها.







إطلالة متلألئة بتصميم رالف آند روسو

لم تنس إيلي الاهتمام بإطلالة رقصتها الأولى كعروس، لذا تألقت بفستان صُمم خصيصًا لأجلها من توقيع "رالف آند روسو"، والذي تميز بالجزء العلوي المزين بحبات اللؤلؤ وبعض البريق، بينما اتسمت التنورة بتصميمها الحريري وفتحة عالية أيضًا من الجانب.

وتركت إيلي خصلاتها منسدلة وأكملت إطلالتها بباندانا مغطاة بحبات اللؤلؤ مثل فستانها.





مختلفة وجريئة بتصميم من بالمين

بعدما اعتمدت التصميم الطويل الانسيابي في إطلالاتها الـ 3 الأولى، قررت إيلي اعتماد تصميم مميز ولافت من علامة "بالمين" التي تتميز بتصميماتها الجريئة، حيث أطلت بفستان قصير ضيق ذو أكمام طويلة تميز بتصميمه المغطى بالطيات والكسرات، فضلًا عن قصّة الصدر الجذابة والتشوكر، وتميزت الأكمام بتصميم ضخم فضفاض، ليبدو وكأنها ذات أجنحة ملائكية، بينما تركت خصلاتها حرة دون اعتماد الباندانا، وبدلت حذائها بآخر مميز خال من التفاصيل.



ويجدر بالذكر أن زوجها "كاسبر" لم يبدل إطلالته، حيث أبقى على بدلته الأنيقة من تصميم Savile Row's Huntsman & Sons.

كان أبرز الحضور، دوقة يورك سارة فيرغسون وابنتيها الأميرتين "يوجيني" و"بياتريس"، بينما غاب الأمير هاري وميغان ماركل عن الحضور، كما كان أبرز الحضور من المشاهير أيضًا، كاتي بيري وخطيبها الممثل أورلاندو بلوم، بالإضافة إلى المغني جيمس بلانت وزوجته صوفيا ويلسلي.

وتأتي تلك الصور الجديدة، بعدما قالت إيلي مساء أمس الإثنين عبر إنستغرام: "شكرًا جزيلًا لجميع من شاركني هذه اللحظة المميزة، بما في ذلك كل شخص سافر من بعيد ليحضر، لن أنسى أبدًا كرمكم ودعمكم، نرسل لكم كلانا الكثير من الحب وعناق كبير".

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