حبيبة كريستيانو رونالدو تفاجئه بهدية خيالية.. يصل طولها طول زرافة!

أهدت جورجينا رودريغيز حبيبها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيارة كاديلاك إسكاليد ذات الثمانية مقاعد بمناسبة عيد ميلاده السابع والثلاثين.

ونشرت جورجينا رودريغيز مقطع فيديو للمفاجأة عبر حسابها على "إنستغرام" حيث تظهر مُرتديةً بيجامتها الوردية أمام باب منزلهم في تشيشاير لمفاجأة لاعب كرة القدم مانشستر يونايتد، وبعد ذلك سمحوا لأطفال رونالدو الأصغر باختبار نظام الصوت في السيارة.

وأرفق جورجينا الفيديو بعبارة: "37 عامًا سعيدًا من الحب في حياتي. نحن نحبك إلى ما لا نهاية.. خير أب وأفضل رفيق في الحياة وهبنا الله إياه..مقاتل وتستحق كل خير يحدث لك. أنت الكمال وإلهامنا. "

ويبلغ سعر السيارة الفارهة ذات الدفع الرباعي حوالي 150 ألف جنيه استرليني، وبذلك تنضم إلى أسطول السيارت الرائعة الذي عرض في الفيلم الوثائقي "أنا جورجينا".

وتعتبر السيارة مناسبة لكريستيانو وخاصة أن زوجته حامل بتوأم ولديه بالفعل 4 أبناء، ففي إحدى الإعلانات الترويجية للسيارة، قيل: "إذا كنت تبحث عن سيارة لاستضافة تنس صغير مفتوح ، فابحث عن كاديلاك إسكاليد.. لا مفر من حقيقة أن كاديلاك إسكاليد كبيرة إلى حد ما، إذ يبلغ طولها 6 أمتار تقريبًا، وهو نفس متوسط طول الزرافة العادية تقريبًا ".

ومن المقرر أن تلد الإسبانية جورجينا، 28 عاما ، توأمها في شهر أبريل المقبل، ولديها بالفعل ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات تدعى ألانا، بينما كريستيانو أب لثلاثة أطفال آخرين هم: التوأم إيفا وماتيو البالغين من العمر أربع سنوات وكريستيانينو البالغ من العمر 11 عامًا.

