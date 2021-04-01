حبيب طفولة ميغان ماركل يدافع عنها بعد اتهامها بالتنمر.. هذا ما قاله عنها!

خرج حبيب طفولة دوقة ساسكس ميغان ماركل للدفاع عنها بعد تنمرها على موظفي القصر الملكي.

تحدث جوشوا سيلفرشتاين إلى موقع Us Weekly حول الادعاءات الموجهة ضد ميغان ماركل حول إساءتها في التعامل وتنمرها على موظفين القصر.

ونفى جوشوا هذه التصرفات المسيئة من حبيبته السابقة، وقال: "أراها تفعل كل ما تشعر أنه ينبغي عليها فعله من أجل أن تكون سعيدة وتتعايش داخل نظام ربما لم يكن مرحبًا جدًا بهويتها ومن أين أتت".

وتابع: "عندما تجد نساء ذوات البشرة الملونة- وخاصة النساء السوداوات - يدافعن عن أنفسهن ويتحدثن ضد ما يشعرن [أنه] عدم احترام أو قمع، غالبًا ما يصنف البيض ذلك بطريقة سلبية لأنهم لا يرغبون في حدوث ذلك".

وأضاف: "يبدو الأمر أشبه بأن يتوقع الفرد مكانته، وعندما لا يتفق مع ذلك، يعتبر الآخرون بأن ذلك مشكلة".

من جهةأخرى، تطرق جوشوا للحديث عن عائلة النجمة، وأشار إلى أنه كان على صلة وثيقة بوالدتها بدوريا، التي انفصلت عن والدها توماس ماركل عام 1987. مع ذلك، كان لا يزال قادرًا على ملاحظة العلاقة المعقدة بين ميغان وأبيها وسط انفصال والديها.