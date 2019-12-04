حضور لافت لميلانيا ترامب خلال حفل الناتو.. وكيت ميدلتون تسدّ فراغ غياب أفراد العائلة المالكة

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا حفل الاستقبال الناتو في قصر باكنغهام من مساء يوم أمس الثلاثاء حيث استضافته الملكة بجانب دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

وقبل أن يتجه إلى القصر وسط إجراءات أمنية مشددة تناول دونالد ترامب والسيدة الأولى الشاي مع الأمير تشارلز وكاميلا في منزل كلارنس.

وتألقت السيدة الاولى ميلانيا ترامب بمعطف ضخم باللون الأصفر الكموني والذي كان بقيمة 4700 جنيه أسترليني، حيث تزيّن بأكمام فوشية تتطابقت مع لون الحذاء الذي انتعلته.

أما كاميلا فقد اختارت فستان أحمر وجاكيت أسود وضعته على أكتافها، وبالانتقال إلى الملكة فإنها ارتدت فستان باللون الأخضر والذي جاء مطبوع بأشكال مختلفة نسّقته مع حقيبة وقفازات سوداء.

وبالرغم من غياب بعض أفراد العائلة المالكة بدءاً من دوقا ساسكس المتواجدين في عطلة بعيداً عن المهمات الرسمية مروراً بالأمير ويليام الذي انضم إلى فريق البحرية البريطانية لحماية ناقلات النفط، وانتهاءً بالأمير أندرو الذي استقال بسبب فضائحه، إلا أن كيت ميدلتون لعبت دوراً رئيسياً في حدث الليلة بجانب الملكة.

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