حقيقة ارتداء أديل فستان كوكب الشرق أم كلثوم

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة للنجمة العالمية "أديل" خلال حضورها لحفل توزيع جوائز غرامي لعام 2017.

أديل ترتدي فستان مطابق لكوكب الشرق أم كلثوم

وظهرت النجمة العالمية أديل في الصورة حلال حفل توزيع جوائز غرامي وهي ترتدي فستان طويل باللون الأخضر وبأكمام طويلة بينما كانت تسير على السجادة الحمراء وهي تمسك الفستام من أجل رفعه.

ولكن المثير للجدل هو ظهور صورة للمغنية المصرية الراحلة "أم كلثوم" والتي ظهرت فيها وهي ترتدي نفس فستان النجمة العالمية أديل، بالإضافة الى نفس الحذاء.

وأثارت هذه الصورة جدلًا كبيرُ بين الجمهور الذين أكّدوا أنه ربما تكون أديل قد استعارت الفستان من النجمة ام كلثوم.

حقيقة ارتداء أديل لفستان أم كلثوم

بعد انتشار الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر"، وبعد التدقيق في الصورة تبيّن بأن صورة أم كلثوم وهي ترتدي الفستان ماهي إلا صورة مركبة.

ومن الواضح بأنه تم التلاعب بالصورة من خلال استبدال وجه النجمة اديل بوجه الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم من خلال برنامج تعديل الصور الشهير فوتشوب

فيما أبدى عدد كبير من رواد السوشال ميديا استغرابهم لتداول الصورة والتعليق بأن النجمة العالمية ارتدت فستان الفنانة الراحلة، خاصة ان هذه الصورة معروفة ومتداولة بكثرة بالإضافة إلى ان خلفية الصورة تكشف عن حفل الغرامي والذي من غير الممكن أن تكون كوكب الشرق قد تواجدت فيه