خاتم جينيفر لورانس الألماسي يخطف الأضواء.. ما تكلفته؟

شوهدت النجمة "جينيفر لورانس" خلال حدث Veuve Clicquot Polo Classic في نيوجيرسي، أمس السبت، حيث احتفلت بعودتها إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام لمدة عام، إذ تستعد لعرض فيلمها الجديد Dark Phoenix.

وظهرت جينيفر بإطلالة وردية، إذ ارتدت فستاناً بقصة البروتيل الملتف بالأزرار، كما انسدلت تنورته المطبوع عليها زهور بيضاء بشكل فضفاض، ونسّقت معه حذاء أبيض مفتوح، بالإضافة إلى حقيبة يد.

ولإتمام إطلالتها العفوية، أسدلت شعرها المموج بطريقة فوضوية، كما وضعت بعض المكياج الناعم الخفيف.

وعلى الرغم من أنها استحوذت على اهتمام الضيوف بجمالها، إلا أن خاتمها الخطوبة الألماسي، الذي يبلغ تكلفته 100 ألف دولار هو الذي سرق الأضواء منها، لكن على ما يبدو أن خطيبها "كوك ماروني" لم يتواجد معها في الحدث.

ومن الجدير بالذكر، أن جينيفر احتفلت في الآونة الاخيرة بحفلة خطوبتها على حبيبها كوك ماروني، في نيويورك، حيث شارك مصممين فستانها جوردان جونسون وجيل لينكولن، صورة لها في الحفل عبر "إنستغرام".

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