خطوبة ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش تتصدّر الترند.. أجواء شبابية حماسية

أعلنت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" عن ارتباطها العاطفي بالمغني أوزهان كوتش وذلك قبل عدة أشهر، وبعد انفصال سريع بين الثنائي قام الأخير بطلب يد الفنانة التركية وتحديدًا في يوم الحب الموافق 14 فبراير

واحتفلت ديميت يوم أمس بحفل خطوبتها من حبيبها المغني وذلك وسط أجواء احتفالية عائلية بسيطة، حيث اختارت ديميت أكثر من اطلالة بسيطة ومميزىة، وتصدرت النجمة الترند بعد خبر الخطوبة والحفل الذي جرى تداول فيديوهات عديدة له.

ديميت أوزدمير تحتفل بـ خطوبتها

احتفلت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" بحفل خطوبتها يوم أمس الأحد وسط عائلتها حيث ارتدت فستان ناعم وبسيط باللون الأبيض وبأكمام طويلة.

كما اعتمدت تسريحة الكعكة المرفوعة لشعرها ووضعت مكياج خفيف وهادىء وجاءت هذه الإطلالة عند تواجد العريس في المنزل لطلب يدها، وتغزل الجمهور باطلالتها التي وصفوها بالمحتشمة كما قال البعض إنها مناسبة لاجواء الحفل المميز والبسيط، فيما ارتدى العريس بدلة باللون الأسود

ديميت أوزدمير تقدم القهوة المالحة للعريس

وظهرت ديميت في مقطع فيديو متداول بين المتابعين وهي تطبّق العادات التركية وتقدّم القهوة المالحة لعريسها أوزهان، حيث شربها الأخير دون تردد وهذا دليل على حبه الكبير للفنانة ديميت بينما كانت العروس تضحك.

وبعد حفل الخطوبة أقيم حفل بسيط بحضور مجموعة من النجوم والعائلة حيث ارتدت ديميت فيه فستان باللون الوردي مفتوح من ناحية الظهر، معتمدة نفس تسريحة الشعر السابقة، وظهرت ديميت في غاية السعادة وهي ترقص مع عريسها

ودميت اوزدمير هي فنانة تركية من مواليد 1992، لطالما شغلت حياتها العاطفية الجمهور، حيث عاشت الفنانة التركية قصة حب مع الفنان يوسف جيم الذي شاركها بطولة مسلسل حرب الفراولة

كما ارتبط اسم ديميت بالفنان التركي المثير للجدل جان يمان وذلك بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل الطائر المبكر وانتشرت الكثير من الأخبار عن وجود علاقة حب بينهما بسبب التناغم الكبير بين الثنائي في العمل الا ان الثنائي قاما بنفي الخبر مؤكدين ان علاقتهما مجرد زمالة

ابرز اعمال ديميت اوزدمير: