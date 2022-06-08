ديميت أوزدمير برفقة نجمة مسلسل "العشق الممنوع".. فهل هناك عمل مشترك قريب؟

شاركت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" صورة شخصية لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث ظهرت فيها بإطلالة ملفتة.

وظهرت ديميت وهي تقف تحت أشعة الشمس بينما كانت تعتمد تسريحة الشعر المموج لشعرها الأسود فبدت إطلالتها جميلة للغاية، كما انها حرصت على الظهور بطريقة طبيعية لتبدو في غاية الجمال على حد تعبير الجمهور

وظهرت ديميت في الصورة برفقة النجمة التركية "زرين تكيندور" والتي كانت هي الأخرى بإطلالة رائعة خطفت بها أنظار المتابعين تحت أشعة الشمس بشعرها الأشقر المميز

ويبدو واضحاً بأن الثنائي ستجتمعان في عمل قريب ومهم حيث سيكون هذا التعاون الاول لهما ولكن لم تكشفا أي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع، وهو ما اثار حالة من الحماس الشديد لدى جمهورهما الواسع

ويشار بان النجمة التركية زرين تكيندور اشتُهرت بشخصية "لميس" في المسلسل التركي "العشق الممنوع" من بطولة النجمة بيرين سات كما أنها عملت مع النجمة نسليهان أتاغول في المسلسل الشهير "حب أعمى".

وعلى الصعيد الشخصي تستعد الفنانة التركية ديميت اوزدمير من اجل الزواج من خطيبها المغني أوزهان كوتش الذي كان قد تقدم لطلب الزواج منها في عيد الحب الماضي وذلك بعد انفصالهما لفترة قصيرة

ولم يتم الكشف عن اي تفاصيل تتعلق بحفل الزفاف إلا نه من المقرر ان يقام في الصيف الحالي وان الفنانة التركية بدأت بالفعل الاستعداد لحفل الزفاف