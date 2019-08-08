دبي تحتال على النجم دوان تشابمان.. كاد يخسر مبلغًا ضخمًا!

بعد أيام قليلة من تعرض نجم تلفزيون الواقع "دوان تشابمان" لحادثة سرقة مقتنيات تخص زوجته الراحلة، وجد نفسه الآن هدفًا في عملية احتيال ضخمة.

وفقًا لموقع TMZ الإخباري، منح نجم تلفزيون الواقع "Dog the Bounty Hunter" شيكًا بقيمة 430 ألف دولار أمريكي للسفر إلى دبي من أجل إلقاء خطاب في مؤتمر التمكين الاقتصادي لأصحاب الأعمال الصغيرة بتاريخ 31 أغسطس، رغم أن المبلغ الذي اتفق عليه كان أقل من الممنوح.

بدأت عملية الاحتيال الشهر الماضي عندما تلقى مدير أعمال "دوان" رسالة عبر البريد الإلكتروني من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حينها بدأت إشارات تحذيرية بالظهور بعد تواصلهم مع دولة الإمارات عبر الرسائل الإلكترونية فحسب.

ومن بين الإشارات التحذيرية زيادة المبلغ المتفق عليه إلى الضعف تقريبًا، ومحاولة الحصول على رقم الحساب المصرفي الشخصي للنجم، مدعين أنهم واجهوا مشكلة في تحويل الأموال إلى حساب أعماله، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك تواصل هاتفي بحجة فرق التوقيت بين الدولتين.

وحينما قرر "دوان" ومدير أعماله رفض العرض، أرسل شيك بقيمة 430 ألف دولار على أن يودع النجم مبلغ 250 ألف دولار من حسابه الشخصي للجمعيات الخيرية، لكنها كانت مجرد خدعة، فحال إيداع الشيك في حسابه المصرفي، ستختفي الأموال بعد أيام، حينها سيكون قد خسر المبلغ الذي قدمه من حسابه الشخصي.

ووفقًا لـ TMZ، من المستحيل تعقب هذا النوع من الاحتيال.