دعوات لمقاطعة أبطال La Casa De Papel.. واسرائيل السبب

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة ضد أبطال مسلسل La CaSa De Papel بعد ظهورهم في مقابلة أجرتها القناة الإسرائيلية 12، حيث اشتعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلدان العربية وطالبوا بمقاطعته.

امتدح أبطال المسلسل دولة الاحتلال اسرائيلي وأشاروا إلى رغبتهم في زيارتها مع أن بعضًا منهم زار المنطقة سابقًا، فقبل عامين زار الممثل حيما لورنتا البلاد واستقبل كنجم، وكذلك الممثل دارك بريتش الذي أعرب عن رغبته في إعادة زيارته للمنطقة، كما أشار أنه استقبل بحفاوة شديدة وأوضح أن رجال الشرطة أرادوا التقاط صور برفقته.

وأشار النجم الإسباني هوفيك كوشكريان، الذي يجسد دور بوغوتا، أنه استمتع بمشاهدة الفيلم الإسرائيلي "فوضى"، الذي يروج للرواية الأمنية الإسرائيلية، التي تبرر الاعتداء الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين، وأضاف النجم أنريكي أرسي، الذي يلعب دور أرنورو، أنه يتمنى زيارة إسرائيل وكشف أن لديه حبيبة من اسرائيل.