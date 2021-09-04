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La casa de papel يستحوذ على عقل المتابعين.. ومشاعر غضب وحزن تسيطر عليهم عقب إنطلاق الجزء الخامس!

منشور 04 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:58
لا كاسا دي بابيل
لا كاسا دي بابيل

حظي مسلسل La casa de papel على شهرة واسعة ومشاهدات هائلة من جميع أنحاء العالم ليكتسب بذلك افضل مسلسل على الإطلاق.

وأطلقت "نيتفليكس" يوم أمس العرض الأول لحلقات الجزء الخامس من المسلسل والذي سينقسم إلى جزأين وكل جزء سينقسم إلى 5 حلقات.

وبدأت أحداث الجزء الخامس بالقبض على البروفيسور وستكون هذه المرة الأولى التي ليس لدى المجموعة خطة للهروب.

ومنذ إعلان إصدار المسلسل في جزءه الخامس على نيتفليكس ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعلات والتعليقات حول رأيهم بالعمل والإشادة بهم.

وتفاجأ العديد من المتابعين بوفاة شخصية "طوكيو" الأنانية والمتهورة والتي لعبت دورها النجمة أورسولا كوربيرو، حيث عبّر العديد منهم عن غضبهم اتجاه وفاتها.

ولم يكن رحيل شخصية طوكيو هو الرحيل الوحيد الذي أغضب الجمهور حيث أن شخصية نيروبي توفيت في الموسم الماضي وقبلها شخصية برلين والذي عاد في أحداث المسلسل فيما بعد.

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