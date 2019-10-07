دوقا ساسكس وكامبريدج يجتمعون في هذا العمل التلفزيوني الكبير!

من اليوم يمكن لملايين البريطانيين استخدام موقع Every Mind Matters على الويب للحصول على خطة عمل مصممة تساعدهم على تحسين صحتهم العقلية.

وسيتم بث فيلم قصير للترويج للموقع الجديد في وقت واحد عبر جميع القنوات التجارية في الساعة 8:45 مساءً وفي لحظة مهمة من تاريخ التلفزيون سيتم لم شمل كل من دوقا ساسكس وكامبريدج في الترويج للموقع الذي سيوفر نصائح شخصية للأشخاص الذين يعانون من التوتر أو الاكتئاب.

الفيلم من تأليف Love Actually وإخراج ريتشارد كورتس ويرويه كل من الأمير هاري وميغان والأمير وليام وكيت ويضم مشاهير عدة من بينهم دافينا ماكول وبرادلي ويجينز وجيليان أندرسون الذين خاضوا تجاربهم الخاصة مع مشاكل صحة العقل.

وبعبارات تشجيعية يبدأ الامير ويليام قوله: "في جميع أنحاء البلاد يواجه الملايين منا تحديات في صحتنا العقلية لجميع الأعمار وبكثافة كبيرة، وتكثر أسباب الشعور بالتوتر أو القلق أو الصعوبة في النوم"، وأكملت دوقة ساسكس الكلام: "من اليوم هناك طريقة جديدة للمساعدة في تغيير الامور وستظهر لك كل الطرق البسيطة لرعاية صحتك العقلية".

وبالإضافة إلى موقع الويب سيكون هناك أيضاً مصادر جديدة غير متصلة بالإنترنت للمرضى الذين يفضلون عدم استخدامه متل المنشورات التي تتحدث عن جراحات GP التي توضح تفاصيل العملية.

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