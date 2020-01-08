دوقا ساسكس يستأنفان أعمالهما بعد عطلتهما.. وهذا أول شيء قاما به!

ظهر دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل علناً لأول مرة منذ أخذهما استراحة طويلة مدتها ستة أسابيع عن الواجبات الملكية.

وشكر دوقا ساسكس شعب كندا لاستضافتهما في عطلتهما الخاصة والمحافظة على خصوصيتهما وقد أمسك الأمير هاري بيدي ميغان بعد ظهر هذا اليوم وزارا Canada House لمقابلة المفوّض السامي للبلاد.

وتم الترحيب بهما بحرارة من قبل السيدة شاريت ونائبتها سارة سميث بعد أن أصرّ الثنائي الملكي على مقابلة الموظفين لشكرهم على كرم الضيافة الكندي الدافىء والدعم الذي تلقوه خلال إقامتهما الأخيرة.

وظهرت ميغان وهي ترتدي تنورة من الساتان البني من مجموعة Massimo Dutti والتي تبلغ قيمتها 89.95 كما نسّقتها مع بلوزة ذات ياقة عالية بنفس اللون وحذاء من المخمل مطابق أيضاً.

وقضى دوقا ساسكس عيد الميلاد الأول برفقة طفلهما آرتشي في قصر ضخم يبلغ قيمته 10 مليون جنيه أسترليني ويقع على واجهة بحرية مملوك من قبل مليونير غامض في أكثر المناطق مثالية في جزيرة فانكوفر.

وسيسافر الأمير هاري وميغان للندن للبدء بالعمل حيث سيكون هناك زيارة خاصة إلى The Hubb حيث تعهدا بالرجوع إلى العمل بعد عودتهما نشيطين ومتحمسين من العطلة التي قضياها في كندا.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: