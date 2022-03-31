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ديميت أوزدمير تتعرّض لانتقادات واسعة بسبب نحافتها المفرطة.. هل تمرّ بأزمة صحية؟

منشور 31 آذار / مارس 2022 - 12:02
ديميت أوزدمير
ديميت أوزدمير

تعرّضت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" إلى انتقادات عديدة بعد أن قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

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ويبدو أن ديميت أوزدمير على خطى هاندا ارتشيل في المحافظة على وزنهما حيث ظهرت النجمة التركية في الصورة بنحافة مفرطة للغاية اعتبرها الجمهور مبالغ بها

واعتبر المتابعون بان هذه النحافة المفرطة لا تليق على شكل ديميت أودمير وغير موفقة في تغيير شكل جسمها الذي أصبح واضحاً للجميع.

ولكن لم تكشف ديميت اوزدمير ما اذا كانت هي من تحاول انقاص وزنها بشكل متعمد لتبدو أكثر رشاقة ام بسبب معاناتها مع مشكلة صحية، خاصة أنها كشفت في الفترة الأخيرة بانها تعاني من أزمة صحية الامر الذي دفعها لإجراء فحوصات طبية لازمة دون الكشف عن اي تفاصيل أخرى

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نبذة عن حياة ديميت أوزدمير العاطفية

يشار بان النجمة ديميت أوزدمير قد أعلنت عن خطوبتها بالمغني أوزهان خلال الأشهر الماضية وذلك بعد انفصالهما لعدة أشهر.
واحتفل الثنائي بحفل الخطوبة في مكان عام، ولم يكشف الثنائي بعد عن اي تفاصيل تتعلق بالزواج وموعده، وعبر الجمهور عن سعادته لارتباط النجمة التركية بعد دخولها في اكثر من علاقة عاطفية فاشلة 

كما لاحقتها شائعات قبل فترة بوجود علاقة بينها وبين الفنان التركي جان يمان بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل الطائر المبكر الا ان الثنائي نفيا الامر اكثر من مرة وكشفا ان ما يجمعهما مجرد صداقة وزمالة عادية

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