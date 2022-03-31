هاندا ارتشيل تتخطّى كرم بورسين وتدخل علاقة رومانسية مع هذا النجم التركي.. شاهد أول ظهور لهما

أثارت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" جدلاً كبيراً وواسعاً في الأيام القليلة الماضية وذلك بعد ان تم رصدها برفقة نجم تركي شهير وهما يستمتعان بوقتهما ويتناولان العشاء.

وشوهدت هاندا ارتشيل برفقة النجم التركي الشهير "كاهان يلدريم" وهي تركب بجانبه في سيارته الخاصة، حيث كانا يقضيان وقتاً في أحد المطاعم وغادرا معاً في الفجر.

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الظهور الاول لـ كان يلدريم و هاندا ارتشيل.

pic.twitter.com/pmd1xOncTO https://t.co/UCzsVZPGkN — Abdulsalam Alghamdi (@sloom_sg) March 30, 2022

وتداول الجمهور لقطات من مقطع الفيديو لهاندا وهي تركب السيارة حيث يبدو واضحاً أن هناك علاقة عاطفية تربط النجمان ببعضهما البعض، خاصة وأن هاندا ليست مرتبطة منذ انفصالها الأخير عن كرم بورسين.

ولم تكتفي الصحافة التركية بنشر مقطع الفيديو من اجل تاكيد شائعات ارتباط هاندا ارتشيل وكاهان، بل قامت صفحة اخبارية بنشر رسائل وصلتها يوم أمس من أحد الأشخاص الذين كانوا يتواجدون في نفس المكان مع هاندا وكاهان، واحتوت الرسائل على وصف وضعهما في السهرة، فكان يقول في الرسائل: "كاهان اصطحب هاندا إلى الحمام وأعادها وهما يمسكان أيدي بعضهما البعض"، بالإضافة "كلاهما يرقصان معاً ويتغازلان".

وتفاجأ الجمهور بحالة هاندا العاطفية وكيف أنها استطاعت تجاوز علاقتها مع كرم بورسين التي اشتهرت برومانسيتها لأشهر طويلة ودخلت علاقة رومانسية أخرى بشكل سريع.

ويشار بأن كاهان يلدريم كان مرتبطا بالنجمة هاديسا ولكنهما انفصلا بشكل مفاجئ لترتبط الأخيرة برجل الأعمال محمد دينتشلار الذي كان في علاقة مع هاندا ارتشيل، والان كاهان يلدريم يعيش علاقة مع هاندا حبيبة محمد السابقة.

نبذة عن علاقة هاندا ارتشيل وكرم بورسين

كانت هاندا ارتشيل على علاقة رومانسية مع النجم التركي كرم بورسين قبل عدة أشهر حيث كانت علاقتهما حديث الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن وبشكل صادم انفصل الثنائي الرومانسي عن بعضهما البعض دون الاعلان رسمياً او حتى الكشف عن الاسباب وبالرغم من محاولات كرم للعودة الى هاندا إلا أن الأخيرة ليست مستعدة للعودة أبداً حيث قامت بحذف كرم من حسابها على "انستغرام".