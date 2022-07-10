ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش يحددان موعد زفافهما.. في العجلة ندامة

ما زالت خطوبة النجمة التركية "ديميت أوزدمير" و "أوزهان كوتش" تتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي وحديث الجمهور والصحافة وذلك بعد مشاركتها التفاصيل والصور في وقت سابق

ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش يحددان موعد الزفاف

ويبدو واضحاً بان ديميت لا تريد لفترة خطوبتها أن تكون طويلة ولهذا قررت تحديد موعد زفافها والذي سيكون في 28 أغسطس القادم من هذا العام.

وكشفت مصادر مقربة من النجمة ديميت أوزدمير بأن الثنائي حددا موعد زفافهما بالرغم من جدول أعمالهما المزدحم، وصرّح أوزهان في السابق: "كلانا لديه جدول أعمال مزدحم ونحن لن نتمكن من تحديد موعد واضح حول حفل الزفاف".

تفاصيل حفل زفاف ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

وبحسب مصادر اخبارية مطلقعة فإن حفل الزفاف سيقام في 28 أغسطس الشهر القادم وذلك بمشاركة عدد محدود من الضيوف، وبدأت ديميت تستعدّ لحفل الزفاف حيث تم رصدها من قبل وسائل الاعلام وهي في مركز تجاري تتبضع من أجل هذا اليوم المميز

خطوبة ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

تداول العديد من المتابعين صور وفيديوهات تكشف عن لحظة قيام اوزهان بطلب يد الفنانة ديميت للزواج رسمياً من عائلتها حيث قدّمت يديم له قهوة مالحة بحسب العادات والتقاليد التركية.