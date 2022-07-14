ديميت أوزدمير وخطيبها يثيران الجدل بلقطات حميمية على الشاطىء.. والجمهور "لتنتظر الزواج"

تصدّرت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية وذلك منذ إعلانها عن خطوبتها على حبيبها "أوزهان كوتش" بعد قصة حب وصفت بالسريعة

وكانت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" قد شاركت جمهورها تفاصيل خطوبتها على أوزهان كوتش وإطلالاتها في حفل الخطوبة والتي أثارت إعجاب الجمهور بها بشكل كبير، كما نشرت العديد من الفيديوهات من حفل الخطوبة

ديميت أوزدمير تتعرّض لانتقادات

ويبدو واضحاً بأن اسم ديميت ما يزال يتصدّر المواقع الإخبارية خاصة بعد أن سرّبت العديد من المواقع الإخبارية صور جريئة ومثيرة للنجمة التركية ديميت أوزدمير وخطيبها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية على شاطئ تشيشمي.

ورصدت كاميرات الباباراتزي النجمة التركية وهي مستلقية على بطنها على الشاطئ ومرتدية البكيني المثير بينما كان خطيبها أوزهان بجانبها وظهر الثنائي في العديد من الصور وهما يتبادلان القبل الحميمية والأحضان امام الجميع.

وتعرّضت ديميت لانتقادات واسعة من قبل الجمهور بسبب جرأة هذه الصور والي اعتبرها البعض بأنها مثيرة وحميمية، بينما علق البعض بطريقة ساخرة ان على الثنائي انتظار الزواج للتمكن من القيام بكل هذه التصرفات في منزلهما الخاص وبعيدًا عن انظار الجمهور

ديميت أوزدمير تحدد موعد الزواج

أكّدت مصادر إخبارية عديدة أن الثنائي الشهير الفنانة التركية وعريسها أوزهان كوتش قدد حددا موعد زفافهما والذي سيكون في شهر أغسطس المقبل وان أوزدمير بدأت بالفعل للتحضير لهذه المناسبة المميزة

وأشارت المصادر بأن ديميت وأوزهان يستعدّان في الوقت الحالي لتحضيرات الزفاف والذي سيكون في الوقت القريب بعد أن عقدا قرانهما خلال الشهر الماضي.