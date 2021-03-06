د. أوز يُنقذ حياة مسن من الموت في المطار بعد إصابته بنوبة قلبية

نقذ د. محمد أوز الطبيب الأميركي من أصول تركية ومقدم البرنامج الشهير The Dr. Oz Show، حياة مسن من الموت بعد أن أصابته نوبة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في مطار نيوارك ليبرتي الدولي.

ونشرت صحيفة " فوكس نيوز " الأميركية، أن د.أوز كان متواجداً برفقة زوجته وابنته داخل المطار عائداً من ولاية فلوريدا، وشاهد إنهيار الرجل البالغ من العمر 60 عاماً في مقر استلام الأمتعة وسقوطه على الأرض وعلى الفور هرع لمساعدته هو وضابط بالمطار يُدعى جيفري كرواسونت.

وأجرى الطبيب أوز بمساعدة الضابط كرواسونت الإنعاش القلبي والرئوي للرجل المصاب والذي فقد نبضه، بإستخدام جهاز الإنعاش القلبي بالصدمات الكهربائية الذي كان من حسن الحظ متواجداً بالمطار وتمكنوا من إنقاذ حياة الرجل.

وأفادت الصحيفة أن الرجل كان يخرج من فمه رغاوي بيضاء وكان ينزف من رأسه جراء سقوطه الشديد بعد إصابته بالنوبة القلبية وبعد نجاح عملية الإنعاش القلبي التي أجراها الطبيب أوز و الضابط تم نقل المريض لمستشفى نيوجيرسي وتم إيداعه غرفة العناية المركزة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية اللازمة.

وذكرت الصحيفة أن الطبيب أوز مازال على تواصل مع زوجة الرجل حتى يتابع تطور حالته

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