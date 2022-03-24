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رسمياً.. الكشف عن تفاصيل مسلسل كيفانش تاتليتوغ الجديد "الغوّاصة"

منشور 24 آذار / مارس 2022 - 05:47
كيفانش تاتليتوغ
كيفانش تاتليتوغ

يستعدّ النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" لتصوير المسلسل التركي الجديد "الغوّاصة"، والذي سيعرض على منصة "نيتفليكس" الإلكترونية.

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وأعلنت مصادر اعلامية بأن مسلسل "الغوّاصة" سيطرح بشكل رسمي وسيتوفر على منصة "نيتفليكس" الالكترونية في يوم 20 أبريل من الشهر القادم 2022

وسيكون المسلسل من بطولة كل من كيفانش تاتليتوغ إلى جانب النجمة التركية الشهيرة "أوزغي أوزبرينجي"، بالإضافة إلى العديد من نجوم تركيا.

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ومسلسل الغوّاصة هو مسلسل مأخوذ من المسلسل البلجيكي Into The Night حيث كان النجم التركي كيفانش قد ظهر في نهاية الموسم الثاني من المسلسل الأصلي.

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وتدور قصة المسلسل حول غوّاصة عسكرية يقودها شاب وويجسد دوره الفنان التركي كيفانش وهو مدرّب غوص مستعد لمهمة البحث في الاعماق، حيث تضرب الأرض كوارث طبيعية أثناء مهمة له في الغوّاصة.

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ويتكوّن المسلسل من ثمانية حلقات فقط وسيكون الأول من نوعه في الدراما التركية حيث أنه من تأليف جايسون جورج.

كما يستعد الفنان التركي الشهير للمشاركة في فيلم من انتاج نتفليكس سيجمعه بمواطنته الفنانة بيرين سات والذي شكل معها ثنائيًا ناجحًا قبل سنوات خلال مشاركتهما سويًا في المسلسل التركي الشهير العشق الممنوع الذي حقق انتشارًا ونجاحًا كبيرًا

وجسد كيفانش في المسلسل شخصية مهند الذي يرتبط بابنة عمه نيهال الا انه يقع لاحقًا في حب زوجة عمه الشابة سمر التي تجسد دورها الفنانة بيرين سات ليعيش معها العشق الممنوع

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